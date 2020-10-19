Під Києвом горіло звалище автомобільних шин (відео)



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Горіла автомобільна гума на площі 80 кв. м Фото: ДСНС

Рятувальникам знадобилося майже дві години для ліквідації пожежі

У понеділок, 19 жовтня, на світанку сталася пожежа в с. Крячки Васильківського району Київщини. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 05:23.

На місце виклику було направлено рятувальників 29 ДПРЧ м. Васильків та 47 ДПРП смт Глеваха.

Рятувальниками встановлено, що горить автомобільна гума на відкритій території ТОВ «Теплоенергоінвест» на площі 80 кв. м.

Пожежу було локалізовано о 06:25 та о 07:15 повністю ліквідовано.

На пожежі працювали 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 19 жовтня поблизу зі станцією метро «Лівобережна» сталося займання у вантажівки Mercedes під час руху.