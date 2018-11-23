В одному зі столичних кінотеатрів встановлять сонячні панелі
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Кінотеатр «Краків» 20 років пустував
У будівлі кінотеатру «Краків» триває ремонт
У кінотеатрі «Краків» на Русанівській набережній встановлять 240 сонячних фотоелектричних панелей.
19 листопада відбувся тендер у системі ProZorro.
За умовами контракту, панелі мають встановити до 30 листопада.
«Краків» - це муніципальний кінотеатр. Він майже 20 років був без відвідувачів і наразі непридатний до роботи. У будівлі триває масштабний ремонт. Роботи планують завершити до кінця наступного року.
Вартість лише самих панелей в тендері зазначена в розмірі 2 млн грн. Найменший кошторис виставила компанія ТОВ «УК СКС» – 1,56 млн грн.
Як повідомлялося, у Києві на Банковій планують відреставрувати знаменитий Будинок з химерами, який на початку 2000-х отримав статус державної резиденції. Вартість реставрації оцінили у 18,4 млн грн.
Джерело: Вечірній Київ