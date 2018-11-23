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    В одному зі столичних кінотеатрів встановлять сонячні панелі

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    <p>Кінотеатр &laquo;Краків&raquo; 20 років пустував</p> - В одному зі столичних кінотеатрів встановлять сонячні панелі

    Кінотеатр «Краків» 20 років пустував

    Фото: Lb.ua

    У будівлі кінотеатру «Краків» триває ремонт

    У кінотеатрі «Краків» на Русанівській набережній встановлять 240 сонячних фотоелектричних панелей.

    19 листопада відбувся тендер у системі ProZorro.

    За умовами контракту, панелі мають встановити до 30 листопада.

    «Краків» - це муніципальний кінотеатр. Він майже 20 років був без відвідувачів і наразі непридатний до роботи. У будівлі триває масштабний ремонт. Роботи планують завершити до кінця наступного року.

    Вартість лише самих панелей в тендері зазначена в розмірі 2 млн грн. Найменший кошторис виставила компанія ТОВ «УК СКС» – 1,56 млн грн.

    Як повідомлялося, у Києві на Банковій планують відреставрувати знаменитий Будинок з химерами, який на початку 2000-х отримав статус державної резиденції. Вартість реставрації оцінили у 18,4 млн грн.

    Джерело: Вечірній Київ

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