В одному зі столичних кінотеатрів встановлять сонячні панелі



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Кінотеатр «Краків» 20 років пустував Фото: Lb.ua

У будівлі кінотеатру «Краків» триває ремонт

У кінотеатрі «Краків» на Русанівській набережній встановлять 240 сонячних фотоелектричних панелей.

19 листопада відбувся тендер у системі ProZorro.

За умовами контракту, панелі мають встановити до 30 листопада.

«Краків» - це муніципальний кінотеатр. Він майже 20 років був без відвідувачів і наразі непридатний до роботи. У будівлі триває масштабний ремонт. Роботи планують завершити до кінця наступного року.

Вартість лише самих панелей в тендері зазначена в розмірі 2 млн грн. Найменший кошторис виставила компанія ТОВ «УК СКС» – 1,56 млн грн.

Як повідомлялося, у Києві на Банковій планують відреставрувати знаменитий Будинок з химерами, який на початку 2000-х отримав статус державної резиденції. Вартість реставрації оцінили у 18,4 млн грн.

Джерело: Вечірній Київ