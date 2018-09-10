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    В озерах на Теремках у Києві масова загибель риби (фото)

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    Масова загибель качок на озерах на Теремках-2 - В озерах на Теремках у Києві масова загибель риби (фото)
    Фото: Михайло Погребиський
    Масова загибель качок на озерах на Теремках-2

    Слідом за отруєнням на озерах качок сталася масова загибель риби

    На каскаді водойм житлового масиву Теремки-2 у Голосіївському районі зафіксовано масову загибель риби. Про це повідомив журналіст Михайло Погребиський на своїй сторінці у Facebook.

    «Щойно отримали інформацію про масову загибель риби у ставках на Теремках-II. Саме на цих ставках зовсім нещодавно відбулось масове отруєння качок - в результаті якого сотні птахів загинули! Зараз же спостерігаємо тисячі мертвих рибин!» - написав він.

    На його думку, йдеться про справжню екологічну катастрофу місцевого масштабу.

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    В озерах на Теремках у Києві масова загибель риби (фото)
    В озерах на Теремках у Києві масова загибель риби (фото)
    В озерах на Теремках у Києві масова загибель риби (фото)
    Фото: Михайло Погребиський

    Нагадаємо, у липні жителі Голосіївського району зафіксували масовий мор птахів на Теремківському озері. Були знайдені трупи не тільки качок, а й голубів, горобців. Жителі бояться за здоров'я дітей і домашніх тварин, тому за власні кошти замовили аналізи води і мертвих птахів.

    Повідомлялося, що результати проведених аналізів виключили інфекцію, отже птиці були отруєні.

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