В столиці обмежать рух Південним мостом

Через проведення ремонту частково обмежать рух Південним мостом і Харківським шляхопроводом

29 грудня з 11:00 до 17:00 на Південному мостовому переході та Харківському шляхопроводі частково обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт. Про це інформують у КК «Київавтодор», повідомляє «Главком». Зокрема, обмеження діятиме: на Південному мостовому переході у напрямку руху з просп. Миколи