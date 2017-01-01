В столиці обмежать рух Південним мостом
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Південний міст
Через проведення ремонту частково обмежать рух Південним мостом і Харківським шляхопроводом
29 грудня з 11:00 до 17:00 на Південному мостовому переході та Харківському шляхопроводі частково обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт. Про це інформують у КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».
Зокрема, обмеження діятиме:
- на Південному мостовому переході у напрямку руху з просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе – в першій смузі руху;
- на Харківському шляхопроводі – через залізничні колії.
Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.