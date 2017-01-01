  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    В столиці обмежать рух Південним мостом

    Через проведення ремонту частково обмежать рух Південним мостом і Харківським шляхопроводом
    29 грудня з 11:00 до 17:00 на Південному мостовому переході та Харківському шляхопроводі частково обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт. Про це інформують у КК «Київавтодор», повідомляє «Главком». Зокрема, обмеження діятиме: на Південному мостовому переході у напрямку руху з просп. Миколи
    • Сьогодні, 15:19
    • Розсилка
    Південний міст
    Південний міст

    Через проведення ремонту частково обмежать рух Південним мостом і Харківським шляхопроводом

    29 грудня з 11:00 до 17:00 на Південному мостовому переході та Харківському шляхопроводі частково обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт. Про це інформують у КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

    Зокрема, обмеження діятиме:

    • на Південному мостовому переході у напрямку руху з просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе – в першій смузі руху;
    • на Харківському шляхопроводі – через залізничні колії.

    Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.

    Читайте також
    ЖКГ Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ