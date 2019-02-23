В Україні відкриють перший лазерний кінозал



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Multiplex підписали контракт з IMAX

Мережа кінотеатрів Multiplex підписала контракт з IMAX на запуск лазерної технології в Україні.

Про це повідомив комерційний директор компанії Віталій Писаренко на своїй сторінці у Facebook.

«Відкриваємо перший IMAX with Laser в країні, в Києві, вже дуже скоро. Чудова новина як для компанії, так і для всіх любителів кіно», – написав Писаренко.

Зазначимо, що ключовою відмінністю нової технології є використання в якості джерела світла лазера замість потужної 15-кВт ксенонової дугової лампи. У результаті глядачі отримують більш яскраву, чітку картинку з розширеним спектром кольорів і більш глибоким чорним кольором.

Нова система включає пару 4K-проекторів, які відтворюють разом одне велике зображення (або два зображення у випадку з 3D-відео), використовуючи техніку вирівнювання субпікселів. Проектори підтримують швидкість відео до 60 кадрів в секунду. IMAX не розкриває повних технічних специфікацій своєї системи, але наводить порівняльні дані. Новинка на 50% перевищує по яскравості вимоги стандарту DCI. Контрастність вища, ніж у традиційних систем на базі ксенонових ламп.

Локацію кінозалу із новою технологією наразі не розголошують.