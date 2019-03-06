В університеті ім. Шевченка секс-скандал: звільнено доцента Інституту біології



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Скандал розгорівся в Навчально-науковому центрі «Інститут біології та медицини» КНУ імені Т. Г. Шевченка

У виші розглянули заяву студентів про неправомірну поведінку доцента Петра Романенка

Студенти Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» КНУ імені Т. Г. Шевченка подали до ректорату заяву щодо неправомірної поведінки кандидата наук Петра Романенка, якого звинувачували у сексуальних домаганнях до студенток. Про це йдеться на офіційному сайті університету. Після перевірки Романенка звільнили з посади доцента інституту.

«29 січня 2019 року до ректорату університету надійшла заява від студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» щодо, на їх думку, неправомірної поведінки доцента Інституту Романенка П.О. під час проведення навчальної практики в Канівському природному заповіднику влітку 2018 року Розпорядженням в.о. ректора Закусила О.К. для вивчення порушених в заяві питань, було створено комісію, яку очолив проректор з науково-педагогічної роботи Бугров В. А.», - йдеться на сайті.

Зазначено, що комісія виявила низку порушень та недоліків, допущених під час проведення навчальної практики. При цьому «окремі дії та висловлювання» Романенка визнали не відповідними нормам етики науково-педагогічних працівників.

«Доцента Романенка П.О. наказом від 22.02.2019 року № 08-447-04 звільнено з займаної посади. Керівництву ННЦ «Інститут біології та медицини» та керівнику літньої практики в Канівському природничому заповіднику вказано на недоліки, допущені під час проведення практики», - йдеться у повідомленні.

Окрім того етична комісія університету має розробити план заходів щодо недопущення подібних інцидентів у майбутньому.

«Деканів факультетів, директорів інститутів зобов'язано зміцнити кадровий склад викладачів – керівників навчальної практики, підвищити їх персональну відповідальність за: проведення практик; виконання студентами її завдань; забезпечення дотримання етичних норм поведінки усіма учасниками навчальної практики; дотримання робочого режиму, правил поведінки, належних побутових умов, організації змістовного дозвілля під час її проведення», - додали в університеті.

Зазначено, що наразі немає ніяких планів щодо скасування навчальних практик, у тому числі й у Канівському природничому заповіднику.

Джерело: zn,ua