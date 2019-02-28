Ванесса Параді презентувала кліп про Київ (відео)



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Кадр з кліпу Ванесси Параді на пісню про Київ

Назва пісні співачки «Kiev» суперечить загальноприйнятому написанню назви столиці України англійською мовою Kyiv

Відома французька актриса і співачка Ванесса Параді презентувала кліп на пісню про Київ. Відеоролик співачки був опублікований на її Youtube-каналі.

Композиція присвячується історії кохання героїні, яка «згадує гарячі поцілунки свого коханого», що залишилися в минулому.

У кліпі Параді постає в засніженому лісі. В одному з кадрів вона показана на галявині, звідки відкривається панорама на українську столицю і Києво-Печерську лавру.

Варто відзначити, що назва пісні «Kiev» суперечить загальноприйнятому написанню назви столиці України англійською мовою Kyiv.

Нагадаємо, восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн кампанію «#CorrectUA», в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

«Настав час позбутися радянського минулого України у правописі», - заявили в МЗС України, закликавши писати Kyiv, а не Kiev.

Британське видання The Guardian відтепер використовуватиме у своїх матеріалах назву столиці України відповідно до правопису англійською – Kyiv.

Джерело: Фокус