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    Ванесса Параді презентувала кліп про Київ (відео)

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    Кадр з кліпу Ванесси Параді на пісню про Київ - Ванесса Параді презентувала кліп про Київ (відео)
    Кадр з кліпу Ванесси Параді на пісню про Київ

    Назва пісні співачки «Kiev» суперечить загальноприйнятому написанню назви столиці України англійською мовою Kyiv

    Відома французька актриса і співачка Ванесса Параді презентувала кліп на пісню про Київ. Відеоролик співачки був опублікований на її Youtube-каналі.

    Композиція присвячується історії кохання героїні, яка «згадує гарячі поцілунки свого коханого», що залишилися в минулому.

    У кліпі Параді постає в засніженому лісі. В одному з кадрів вона показана на галявині, звідки відкривається панорама на українську столицю і Києво-Печерську лавру.

    Варто відзначити, що назва пісні «Kiev» суперечить загальноприйнятому написанню назви столиці України англійською мовою Kyiv.

    Нагадаємо, восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн кампанію «#CorrectUA», в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

    «Настав час позбутися радянського минулого України у правописі», - заявили в МЗС України, закликавши писати Kyiv, а не Kiev.

    Британське видання The Guardian відтепер використовуватиме у своїх матеріалах назву столиці України відповідно до правопису англійською – Kyiv.

    Джерело: Фокус

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