Газета The Guardian перейшла на використання слова Kyiv
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Читачі у Twitter досить часто вказували виданню на необхідність використання слова Kyiv, а не Kiev
Зміни були внесені у стилістичний довідник видання The Guardian
Британське видання The Guardian відтепер використовуватиме у своїх матеріалах назву столиці України відповідно до правопису англійською – Kyiv.
Такі зміни були внесені у стилістичний довідник видання.
Слово Kyiv використовуватимуть також журналісти видання Observer, яке входить до однієї медіа-групи із The Guardian.
Читачі у Twitter досить часто вказували виданню на необхідність використання слова Kyiv, а не Kiev.
«Це сталося. Оновлення стилістичного довідника: Kyiv замість Kiev (крім «котлети по-київськи»)», - написав у Twitter журналіст видання The Guardian Шон Вокер.
Він додав, що можливо, виданню варто розглянути вживання варіанта Odesa.
Нагадаємо, восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн кампанію «#CorrectUA», в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).
«Настав час позбутися радянського минулого України у правописі», - заявили в МЗС України, закликавши писати Kyiv, а не Kiev.
Джерело: Європейська правда