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    Газета The Guardian перейшла на використання слова Kyiv

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    <p>Читачі у Twitter досить часто вказували виданню на необхідність використання слова Kyiv, а не Kiev</p> - Газета The Guardian перейшла на використання слова Kyiv

    Читачі у Twitter досить часто вказували виданню на необхідність використання слова Kyiv, а не Kiev

    Зміни були внесені у стилістичний довідник видання The Guardian

    Британське видання The Guardian відтепер використовуватиме у своїх матеріалах назву столиці України відповідно до правопису англійською – Kyiv.

    Такі зміни були внесені у стилістичний довідник видання.

    Слово Kyiv використовуватимуть також журналісти видання Observer, яке входить до однієї медіа-групи із The Guardian.

    Читачі у Twitter досить часто вказували виданню на необхідність використання слова Kyiv, а не Kiev.

    «Це сталося. Оновлення стилістичного довідника: Kyiv замість Kiev (крім «котлети по-київськи»)», - написав у Twitter журналіст видання The Guardian Шон Вокер.

    Він додав, що можливо, виданню варто розглянути вживання варіанта Odesa.

    Нагадаємо, восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн кампанію «#CorrectUA», в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

    «Настав час позбутися радянського минулого України у правописі», - заявили в МЗС України, закликавши писати Kyiv, а не Kiev.

    Джерело: Європейська правда

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