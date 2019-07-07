«Ваш син потрапив у ДТП»: під Києвом затримали групу телефонних шахраїв



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Злочинним шхяхом зловмисники виманили 15 тис. доларів та 60 тис. гривень у 65-річної жительки Вишневого

У Київській області правоохоронці затримали трьох телефонних шахраїв, які злочинним шляхом заволоділи коштами 65-літньої жительки міста Вишневе.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

«Троє зловмисників, один з них два роки тому звільнився з лав Національної поліції, де проходив службу на посаді дільничного офіцера поліції, жорстоко та безжалісно з метою наживи «грали» на безпорадності людей телефонною фразою «Ваш син потрапив в дорожню-транспортну пригоду», і щоб «вирішити питання», потрібно заплатити визначену суму грошей», - розповіли правоохоронці.

Зокрема, злочинці скористалися довірою 65-річної жительки міста Вишневе, зателефонувавши їй і повідомивши про вигадану дорожньо-транспортну пригоду за участю сина, заволоділи її грошима у сумі 15 тис. доларів та 60 тис. гривень.

При вчиненні злочинів злодії користувалися автомобілями «таксі» марок Hyundai Solaris та ВАЗ- 211440.

Під час проведення обшуків за місцем проживання затриманих поліцейські виявили та вилучили речові докази, зокрема, мобільні телефони, якими користувалися злочинці.

Трьох зловмисників 35, 38 та 42-річного віку затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

На даний час правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Київської області та інших регіонів України.