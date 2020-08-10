Вбивство дитини під Києвом: поліція затримала 15-річного підозрюваного



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У поліції заявили, що хлопець зізнався, де залишив тіло дівчинки Фото: Нацполіція

У вбивстві 12-річної дівчинки підозрюється 15-річний хлопець

Співробітники поліції Київської області затримали неповнолітнього хлопця, якого підозрюють у вбивстві 12-річної дівчинки.

Про це повідомляє поліція Київщини у Фейсбуці.

«Поліція Київщини затримала неповнолітнього хлопця, який ґрунтовно підозрюється у заподіянні смерті 12-річної дівчинки», - йдеться у повідомленні.

У повідомленні йдеться також, що розшукували 12-річну жительку Яготина, яка зникла в ніч на 10 серпня, про що правоохоронцям повідомив батько дитини о 4-й годині ранку.

Були розгорнуті масштабні пошуки, піднятий по тривозі особовий склад місцевого відділення поліції. Також у пошуках були задіяні керівництво Головного управління поліції Київщини, ювенальні поліцейські, працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції, кінологи, бійці НГУ, відділ аеропідтримки управління моніторингу та аналітичного забезпечення Департаменту патрульної поліції НПУ та громадськість.

Поліцейські максимально відновили перебіг подій того вечора, коли зникла дитина, опитали коло родичів, знайомих, однокласників, друзів, усіх тих, з ким вона спілкувалась напередодні.

Так встановили 15-річного хлопця, товариша зниклої, який зізнався, де залишив тіло дівчинки. Він наразі затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Тіло дівчинки з синцями на шиї знайшли біля водойми.

За фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Працівники поліції встановлюють причини скоєння тяжкого злочину.