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    На Київщині знайшли мертвою дівчинку, що зникла в неділю ввечері (фото)

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    Тіло дівчинки виявили біля водойми - На Київщині знайшли мертвою дівчинку, що зникла в неділю ввечері (фото)
    Тіло дівчинки виявили біля водойми
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала неповнолітнього хлопця, який підозрюється у заподіянні смерті 12-річної дівчинки

    Під час оперативно-розшукових заходів було знайдено тіло 12-річної жительки міста Яготин, яка зникла в ніч на 10 серпня. Тіло дівчинки з синцями на шиї знайшли біля водойми.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Повідомлення про зникнення дівчинки надійшло до поліції від батька неповнолітньої о 4-й годині ранку 10 серпня.

    Поліцейські одразу розгорнули масштабні пошуки, був піднятий по тривозі особовий склад місцевого відділення поліції.

    Також у пошуках були задіяні керівництво Головного управління поліції Київщини, ювенальні поліцейські, працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції, кінологи, бійці Національної гвардії України, Відділ аеропідтримки управління моніторингу та аналітичного забезпечення Департаменту патрульної поліції НПУ та громадськість.

    Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські максимально відновили перебіг подій того вечора, коли зникла дитина, опитали коло родичів, знайомих, однокласників, друзів, усіх тих, з ким вона спілкувалась напередодні.

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    На Київщині знайшли мертвою дівчинку, що зникла в неділю ввечері (фото)
    На Київщині знайшли мертвою дівчинку, що зникла в неділю ввечері (фото)
    На Київщині знайшли мертвою дівчинку, що зникла в неділю ввечері (фото)
    На Київщині знайшли мертвою дівчинку, що зникла в неділю ввечері (фото)
    На Київщині знайшли мертвою дівчинку, що зникла в неділю ввечері (фото)

    Працівники поліції встановили неповнолітнього місцевого жителя, який зізнався, де залишив бездиханне тіло зниклої дівчинки. Ним виявився 15-річний місцевий житель, товариш потерпілої. Він наразі затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п.2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі,є

    Працівники поліції встановлюють причини скоєння тяжкого злочину.

    Національна поліція України кримінал діти вбивство смерть Київщина розшук
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