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    Вбивство у Лук'янівському СІЗО: поліція відкрила провадження

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    <span lang="UK">Лук'янівське СІЗО</span> - Вбивство у Лук'янівському СІЗО: поліція відкрила провадження
    Лук'янівське СІЗО

    Причини вбивства встановлюються

    У столичній поліції підтвердили інформацію про те, що у Київському слідчому ізоляторі (Лук'янівському СІЗО) вбили арештанта.

    «Сокамерник вбив сокамерника», - сказали УНН у поліції, не уточнивши деталей.

    Причини вбивства встановлюються, відкрито кримінальне провадження за ст.115 (навмисне убивство) Кримінального кодексу України.

    Раніше ЗМІ повідомили, що у Лук'янівському СІЗО в Києві жорстоко вбили 34-річного ув’язненого.

    Тіло ув’язненого знайшли в ліжку, залитому кров'ю, з проломленою головою в камері для психічно хворих. Поруч знаходилося ймовірне знаряддя злочину - дерев'яний брус з цвяхами.

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