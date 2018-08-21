Вбивство у Лук'янівському СІЗО: поліція відкрила провадження
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Розсилка
Лук'янівське СІЗО
Причини вбивства встановлюються
У столичній поліції підтвердили інформацію про те, що у Київському слідчому ізоляторі (Лук'янівському СІЗО) вбили арештанта.
«Сокамерник вбив сокамерника», - сказали УНН у поліції, не уточнивши деталей.
Причини вбивства встановлюються, відкрито кримінальне провадження за ст.115 (навмисне убивство) Кримінального кодексу України.
Раніше ЗМІ повідомили, що у Лук'янівському СІЗО в Києві жорстоко вбили 34-річного ув’язненого.
Тіло ув’язненого знайшли в ліжку, залитому кров'ю, з проломленою головою в камері для психічно хворих. Поруч знаходилося ймовірне знаряддя злочину - дерев'яний брус з цвяхами.