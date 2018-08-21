У Лук’янівському СІЗО сталося жорстоке вбивство - ЗМІ



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Лук'янівське СІЗО у Києві

У камері для психічно хворих знайшли тіло ув'язненого з проломленою головою

У Лук'янівському СІЗО в Києві вбили 34-річного ув’язненого. Про це повідомляє «Кримінальна Україна».

Тіло ув’язненого знайшли в ліжку, залитому кров'ю, з проломленою головою в камері для психічно хворих. Поруч знаходилося ймовірне знаряддя злочину - дерев'яний брус з цвяхами.

До вбивства може бути причетний 29-річний сусід по камері померлого. Він відбуває покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Подробиці інциденту встановлюються.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва під час розпивання алкогольних напоїв біля гаражів між знайомими стався конфлікт, у результаті якого зловмисник вдарив жінку ногою по голові. Лікарі «швидкої», які прибули на виклик, госпіталізували потерпілу до медичного закладу, де вона згодом померла.