Вболівальникам Ліги чемпіонів УЄФА пропонують жити на київському вокзалі

На Південному та Західному вокзалах столиці пропонують лоукост-номери за прийнятними цінами

Вболівальники Ліги чемпіонів, які приїдуть до Києва 26 травня на матч за участю англійського «Ліверпуля» та іспанського «Реала», можуть орендувати кімнати відпочинку без націнки. Фанати можуть зупинитися у лоукост-номерах «Укрзалізниці». Про це повідомляє Залізничний інформаційний портал. «Наразі, за три



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На Південному та Західному вокзалах столиці пропонують лоукост-номери за прийнятними цінами

Вболівальники Ліги чемпіонів, які приїдуть до Києва 26 травня на матч за участю англійського «Ліверпуля» та іспанського «Реала», можуть орендувати кімнати відпочинку без націнки. Фанати можуть зупинитися у лоукост-номерах «Укрзалізниці». Про це повідомляє Залізничний інформаційний портал.

«Наразі, за три тижні до видовищного матчу, готелі вже підняли ціни втричі — деякі номери пропонують по 100 тис. грн (3200 євро) за добу. Так само збільшилась і вартість добової оренди квартир у центрі Києва, принаймні на день фіналу Ліги чемпіонів. Тим не менш, лоукост варіанти залишилися. Зокрема, у кімнатах відпочинку станції Київ-Пасажирський повідомляють, що завчасного бронювання на вокзалах немає, а вартість номерів не змінюється. Тому ті іноземці, які, приїхавши до Києва, захочуть орендувати кімнати відпочинку на вокзалі, зможуть суттєво зекономити», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що умови проживання у номерах на Південному та Західному вокзалах столиці цілком прийнятні. У них зроблений якісний ремонт, є душова кімната, туалет, телевізор і холодильник. Також є і двокімнатні номери. Вартість проживання у них становить 200—700 грн залежно від облаштування.

«Ми поселяємо гостей щодня о 12 годині, — розповідає завідуюча сервісним центром Південного вокзалу у Києві Тетяна Талько. — Якщо будуть вільні місця, то, звичайно, фанатів з радістю приймемо».

Подорожуючі, які приїхали з домашніми тваринами, також можуть зупинитися в кімнатах відпочинку на вокзалі.

«Ми дозволяємо поселятись у нас тим людям, котрі подорожують з домашніми улюбленцями. Проте вони мають надати необхідні довідки від ветеринарів і слідкувати, аби тварина не заважала іншим гостям», — розповідає Талько.

Як повідомлялося, завантаження найбільш затребуваних готелів Києва на період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сягає 100%, а ціни перевищують звичайні тарифи у 5-10 разів.