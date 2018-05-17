Велика пожежа у Києві: згоріли дві квартири, є постраждалі

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Пожежа у будинку на вул. Новопольовій

Пожежа виникла на балконі 2-го поверху з розповсюдженням вогню на балкон 3-го поверху багатоповерхового будинку

У четвер, 17 травня, виникла пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Новопольова, 99 в Солом’янському районі Києва. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 10:54.

«На місце події негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю вогнеборці встановили, що пожежа виникла на балконі 2-го поверху з розповсюдженням вогню на балкон 3-го поверху. Не гаючи часу рятувальники приступили до гасіння пожежі», - інформує прес-служба ГУ ДСНС у Києві.

Об 11:42 пожежу було локалізовано, а об 11:52 - ліквідовано.

Під час гасіння було врятовано 5 осіб, яких передали працівникам медичної служби. За даними спільноти dtp.kiev.uaу Facebook, одна жінка госпіталізована з отруєнням продуктами горіння.

До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 16 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі та збиток з’ясовуються правоохоронними органами.