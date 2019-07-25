Верховний Суд підтвердив, що Київрада незаконно передала ділянку в урочищі Бичок



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Вирубка лісу в урочищі Бичок у 2016 році Фото: Прокуратура Києва

Суд також зобов’язав забудованика звільнити земельну ділянку від незаконно розміщених споруд

Верховний Суд залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду, який раніше задовольнив позов Національного природного парку Голосіївський про визнання недійсним рішення Київської міської ради про передачу в оренду товариству «Авеста-Буд» земельну ділянку на Столичному шосе (урочище Бичок, ділянка 1) у Голосіївському районі м. Києва. Про це повідомляє Мінекології.

Ділянку раніше збиралися передати для будівництва офісних комплексів з готелями, закладами громадського харчування, приміщеннями торговельно-розважального призначення і паркінгами, зі створенням та благоустроєм парків відпочинку, скверів, дитячих майданчиків, із подальшими їх експлуатацією та обслуговуванням.

Постановою Верховного Суду від 25 липня 2019 року (на користь Національного природного парку Голосіївський) залишено без змін постанову Північного апеляційного господарського суду про визнання недійсним рішення Київської міської ради.

Суд також зобов’язав забудованика звільнити земельну ділянку від незаконно розміщених споруд.

У 2010 році Київрада віддала ділянку площею 2,6 гектара в оренду компанії «Авеста-Буд» для будівництва офісів, готелів, автосалонів і магазинів. Урочище Бичок розташовано на сході Голосіївського парку, біля Столичного шосе, неподалік від Корчуватого.

Водночас на цій території заборонено будь-яке будівництво, оскільки з 2007 року урочище включено до національного природного парку.

У 2016 році компанія почала вирубувати ліс. Активісти, які чинили опір забудові, заявили, що було вирубано 40 соток. Урочище Бичок – це дубова діброва, деяким деревам 100-250 років.