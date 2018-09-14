Від хіп-хопу до року: у Києві пройде open-air фестиваль Soloma Fest



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У музичному фестивалі візьмуть участь українські топ-артисти

У суботу, 15 вересня, в Києві відбудеться фестиваль Soloma Fest, який стане першим open-air фестивалем в Солом'янському районі столиці.

Soloma Fest буде проходити на стадіоні Національного авіаційного університету на проспекті Космонавта Комарова, 1.

Початок о 14:00.

Вхід на захід вільний для всіх.

Лайнап фестивалю охоплює різні напрямки музики: від хіп-хопу та електронної музики до року. Головним хедлайнером стане проект Потапа - група Mozgi, яка поєднує танцювальну музику з поп-мотивами і EDM.





Також виступить Ярмак, якого називають найпопулярнішим репером України. Крім нього за хіп-хоп відповідатиме GIGA1.

У програмі електронної музики - Tapolsky, а також Sender.

Рок-програму представить група Roll Models, а свіжа кров - D.Marsh. Крім того відбудуться сети від Selecta, Lady і Wacky J.

Зазначається, що фестиваль Soloma Fest створюється за підтримки громадського бюджету Києва. Ця ж команда вже кілька років організовує Radioday, який в цьому році розширився за рамки КПІ і пройшов на Європейській площі.