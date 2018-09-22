Відомий голлівудський актор став професором київського університету



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Фото: Укрінформ Стівен Болдуін та Михайло Поплавський у Київському університеті культури

Як розповів актор, у 2020 році він зніматиме фільм в Україні, на який проводить кастинг серед студентів університету

Голлівудський актор Стівен Болдуін став професором Київського університету культури.

Як повідомляє «Укрінформ», нагородження званням професора Київського університету культури голлівудського актора, режисера та продюсера Стівена Болдуіна відбулося 21 вересня під час його зустрічі зі студентами. На ній він поділився своїм досвідом та надихнув молодь на навчання та творчість.

«Не створюйте фільми про вже давно всім відомі ідеї. Але створюйте фільми про прекрасних людей, які творять ці ідеї. Так багато фільмів знімають про Другу світову війну, але вони не розуміють, що гарна історія, це коли ви зустрічаєте гарних людей. Гарна історія - це та, яка об’єднує всіх нас, яка об’єднує цінності та ідеї, які стосуються всіх людей, не когось зокрема. Тому пам’ятайте про це, створюйте фільми про великі ціннісні ідеї», - поділився зі студентами на зустрічі актор.

За словами Болдуіна, рецепт успіху в Голлівуді полягає у тому, що потрібно починати створювати кіно, навіть якщо це на 5 хвилин і знято на власний телефон. Актор закликав студентів записувати усі їхні думки та ідеї, не зволікаючи знімати фільми з друзями. Адже саме це і є досвідом та початком у кар’єрі кожного.

Як розповів актор, у 2020 році він зніматиме фільм в Україні, на який проводить кастинг серед студентів університету.

Стівен Ендрю Болдуін – американський актор, режисер, продюсер і автор. Першою роботою в кіно була роль у фільмі «Звір» (1988). Найуспішнішим в кінокар'єрі Стівена став фільм «Звичайні підозрювані» (1995). Крім кіно Стівен Болдуін активно займається місіонерською діяльністю і благодійністю. За 35 років кар’єри, за його плечима 120 фільмів. Зараз створює фільм під назвою «Соліст».