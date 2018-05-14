Виставки, кінопокази, масштабний ярмарок: у Києві відбудеться фестиваль «Kyiv Art Week»

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Міжнародний фестиваль мистецтва «Kyiv Art Week», 2017 рік

Офіційне відкриття «Kyiv Art Week» відбудеться 18 травня

Із 18 до 27 травня у столиці відбуватиметься третій Міжнародний фестиваль мистецтва «Kyiv Art Week». У його програму входять виставки у дванадцяти художніх просторах і музеях в усьому місті, дискусійна і лекційна програми, кінопокази, живі виступи музикантів, а також масштабний пʼятиденний ярмарок творів сучасного мистецтв. Найцікавіші мистецькі події презентували сьогодні на прес-брифінгу в Київській міській державній адміністрації.

«23 травня у комплексі «Торонто – Київ» відкриється масштабний міжнародний ярмарок мистецтв «Kyiv Art Fair». Подія об’єднала 35 галерей і інституції з України, Грузії, Німеччини, Данії, Польщі та Великобританії. На ярмарку кожна з них представить свої найцікавіші роботи, тим самим перетворивши простір на одну величезну галерею. У день відкриття запланована музична лайв-програма від промо-групи «Groove Operator», а також світове шоу від «F.A.C.E Foundation», – розповіла директор Департаменту культури Діана Попова.

За її словами, до фестивалю долучаться Національний музей «Київська картинна галерея», Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Національний музей Тараса Шевченка, Музей історії міста Києва, Польський культурний центр, креативна спільнота «IZONE», Французький культурний центр, Інститут проблем сучасного мистецтва, University of Arts London (Saint Martin’s), провідні київські галереї, українські художники, колекціонери, меценати.

«Офіційне відкриття «Kyiv Art Week» відбудеться 18 травня паралельно із презентацією відновленого фрагменту «Стіни памʼяті». Стіну довжиною понад 200 метрів на Байковому кладовищі зводили протягом 13 років, а у 1982 році вона була забетонована за розпорядженням української компартії і понад тридцять років не підлягала відновленню. Для повного відновлення меморіалу запустять кампанію зі збору коштів», – повідомив куратор фестивалю Євген Березницький.

«Kyiv Art Week» покликаний підвищити інтерес українців до мистецтва, а представників світової художньої сцени – до Києва як до європейського культурного бренду. Фестиваль проводиться за ініціативи українських культурних інституцій та діячів за підтримки Київської міської державної адміністрації.