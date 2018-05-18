Визначено лауреатів мистецької премії «Київ» (список)

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Нагрудний знак лауреата Мистецької премії

Церемонія вручення мистецької премії відбудеться 23 травня

Визначено список лауреатів на здобуття Мистецької премії «Київ» 2018 року. У рамках святкування Дня Києва урочиста церемонія вручення мистецької премії відбудеться 23 травня у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва на вул. Жилянській, 88. Про це повідомили у Департаменті культури КМДА.

За присудження премії митці змагалися у восьми номінаціях:

у галузі літератури – Мистецька премія «Київ» імені Євгена Плужника;

у галузі кіномистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Івана Миколайчука;

у галузі музичної композиції – Мистецька премія «Київ» імені Артемія Веделя;

у галузі театрального мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Амвросія Бучми;

у галузі образотворчого мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Сергія Шишка:

у галузі журналістики – Мистецька премія «Київ» імені Анатолія Москаленка;

у галузі народного декоративного мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Сергія Колоса;

у галузі хореографічного мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Павла Вірського.

Зазначимо, що Мистецьку премію «Київ» було засновано у 2001 році виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) спільно з Координаційною радою національних творчих спілок України.

Згідно з Положенням про Мистецьку премію «Київ», затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 02.09.2011 № 1582, на здобуття Мистецької премії «Київ» висуваються нові оригінальні твори, що створені впродовж трьох останніх років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на премію, одним або групою (до 3 осіб) митців, які живуть і працюють у Києві.

Подання здійснюють творчі спілки, наукові установи, вищі навчальні заклади міста Києва, заклади культури і мистецтв, театрально-видовищні та театрально-концертні організації і підприємства, видавництва, редакції газет і журналів.

Лауреатів Мистецької премії «Київ» визначають журі, які створюються при національних творчих спілках України за кожною номінацією. Переможців премії затверджує Організаційний комітет.

Переможцям Мистецької премії «Київ» вручається диплом, нагрудний знак і грошова премія, розмір якої становить 25 тис. грн. Кошти на виплату Мистецької премії «Київ» передбачені у бюджеті міста Києва.

Список лауреатів Мистецької премії «Київ» 2018 року

У галузі літератури – Мистецька премія «Київ» імені Євгена Плужника.

Премія не присуджена.

У галузі кіномистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Івана Миколайчука.

За документальний фільм «Головна роль» (2016 рік):

Антонова Ніна Василівна – актриса, заслужена артистка України, член Національної спілки кінематографістів України;

Барба Ігор Давидович – звукорежисер, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки кінематографістів України,

Химич Анатолій Олександрович – кінооператор, член Національної спілки кінематографістів України.

У галузі музичної композиції – Мистецька премія «Київ» імені Артемія Веделя.

Шевченко Юрій Валентинович – композитор, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки композиторів України – за балет «Кобзар» (для симфонічного оркестру та хору) (2015 рік), сюїту для скрипки соло та струнного оркестру «Батярські пісні» (2015 рік), музику до вистави за повістю І. Франка «Перехресні стежки» (2016 рік).

У галузі театрального мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Амвросія Бучми.

Вергелес Олег Анатолійович – театральний критик, публіцист, заслужений журналіст України, член Національної спілки театральних діячів України, член Національної спілки журналістів України – за книги «Українська драма. Епізоди» (2016 рік), «Театр, де розбиваються серця» (2017 рік).

У галузі образотворчого мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Сергія Шишка.

Косьяненко Катерина Володимирівна – художник-живописець, член Національної спілки художників України – за цикл живописних творів «Графіті для Анни» (2016 рік).

У галузі журналістики – Мистецька премія «Київ» імені Анатолія Москаленка.

Балабко Олександр Васильович – журналіст-публіцист, член Національної спілки журналістів України, член Національної спілки письменників України – за роман-есе «Олександр Вертинський, нащадок Гоголя. Шляхами артиста» (2017 рік).

У галузі народного декоративного мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Сергія Колоса.

Федорова Тетяна Семенівна – заслужений майстер народної творчості України, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України – за серію творів етно- та історіографічної ляльки (2015-2017 роки).

У галузі хореографічного мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Павла Вірського.

Коломеєць Василь Петрович – хореограф, балетмейстер-постановник, народний артист України, член Національної хореографічної спілки України – за хореографічну композицію «В ритмі Дубо-танцю» (2017 рік).