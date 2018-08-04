В’їзди та виїзди з Ірпеня заблоковано. Обманутим інвесторам увірвався терпець



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Жителька Ірпеня показала охочим купити житло в цьому місті заблоковані дороги

Обмануті інвестори заблокували в’їзди та виїзди з міста Ірпеня, що під Києвом. Про це повідомила журналістка Михайлина Скорик, жителька цього міста.

«Власники квартир в новобудах, яких кинули забудовники, блокують в'їзди/виїзди в місто. На вулиці - +31. Машини в пробках закипають, але проїхати ніяк», - написала вона у Facebook.

На підтвердження своїх слів журналістка оприлюднила фотографії з ділянки дороги, що веде на Романівку, житловий масив міста Ірпеня.

Користувачі Facebook зазначають, що з боку траси М 07 («Варшавка») місто теж перекрите, проте фотодоказів поки немає. Одна з користувачок відзначила, що за її інформацією, подібну акцію мать намір влаштувати обмануті інвестори у Бучі на Київщині 6 серпня.

Нагадаємо, 26 червня Київрада виконала вимоги постраждалих інвесторів забудовника Войцеховського.

Як повідомляв «Главком», постраждалі інвестори житлового комплексу «Перлина Троєщини» кілька днів жили в кулуарах Київради, вимагаючи від столичної влади легалізувати добудову своїх будинків і вирішити проблему з комунікаціями.