Власники елітних авто поповнили місцеві бюджети Київщини на 4 млн грн



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Від плати за землю до бюджетів надійшло 213 млн грн

За два місяці 2019 року до місцевих бюджетів Київщини від платників податків регіону надійшло 2,2 млрд грн. Темп росту до фактичних надходжень 2018 року у приведених умовах складає 28%, а сума додаткових коштів дорівнює 493 млн грн. Про це повідомив начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області Олексій Кавилін.

Значну частину у доході місцевих бюджетів традиційно обіймає сплата податку на доходи фізичних осіб – 1,3 млрд грн з динамікою росту у 28% або 291 мільйон гривень.

Від плати за землю надійшло 213 млн грн, що на 15% або 27 млн грн більше за суму, сплачену минуло року.

Малий та середній бізнес забезпечив сплату до бюджетів 495 мільйонів гривень єдиного податку. Цьогорічна сума надходжень зросла на 35%, що у грошовому еквіваленті дорівнює 128 мільйонам гривень додаткових коштів.

Власники елітних автомобілів спрямували до місцевих скарбниць 4 мільйони гривень транспортного податку, що на 25% перевищує надходження відповідного періоду минулого року.

На охорону довкілля перераховано 16,8 млн грн. Це у 2,2 рази більше за суму, що надійшла у відповідному періоді 2018 року додаткові кошти складають 9,1 млн грн.