Вночі у дворі багатоповерхівки у Києві згорів автомобіль (фото, відео)

Вогнеборці менше як за півгодини ліквідували пожежу

В ніч на четвер, 26 квітня, у дворі 9-поверхового житлового будинку на вул. Ніжинська, 7 (Солом’янський район) в автомобілі Chevrolet Epica виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 01:49, інформує прес-служба столичних рятувальників. На місце події



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Фото: Інформатор На вул. Ніжинській згорів Chevrolet Epica

Вогнеборці менше як за півгодини ліквідували пожежу

В ніч на четвер, 26 квітня, у дворі 9-поверхового житлового будинку на вул. Ніжинська, 7 (Солом’янський район) в автомобілі Chevrolet Epica виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 01:49, інформує прес-служба столичних рятувальників.

На місце події негайно прибули вогнеборці 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 02:13 бійці ліквідували пожежу.

Внаслідок пожежі пошкоджено задню частину, салон та лакофарбове покриття автомобіля, в поруч розташованому автомобілі ЗАЗ пошкоджено лакофарбове покриття.

На щастя, ніхто не постраждав.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомлялося, 25 квітня на вул. Щербакова, 1 у Шевченківському районі Києва згорів кіоск з продажу шаурми.