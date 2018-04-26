Вночі у дворі багатоповерхівки у Києві згорів автомобіль (фото, відео)
- 26 Квiтня, 10:30
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Вогнеборці менше як за півгодини ліквідували пожежу
В ніч на четвер, 26 квітня, у дворі 9-поверхового житлового будинку на вул. Ніжинська, 7 (Солом’янський район) в автомобілі Chevrolet Epica виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 01:49, інформує прес-служба столичних рятувальників.
На місце події негайно прибули вогнеборці 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 02:13 бійці ліквідували пожежу.
Внаслідок пожежі пошкоджено задню частину, салон та лакофарбове покриття автомобіля, в поруч розташованому автомобілі ЗАЗ пошкоджено лакофарбове покриття.
На щастя, ніхто не постраждав.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Як повідомлялося, 25 квітня на вул. Щербакова, 1 у Шевченківському районі Києва згорів кіоск з продажу шаурми.