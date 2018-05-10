«Вони ще там»: у Києві проходить акція до четвертої річниці арешту Сенцова і Кольченка (відео)

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Правозахисники нагадали, що чотири роки тому Сенцов і Кольченко були незаконно арештовані

У четвер, 10 травня, у Києві активісти проводять акцію «Вони ще там», приурочену до четвертої річниці арешту незаконно засуджених в Росії до тривалих тюремних термінів кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Крим.Реалії ведуть пряму трансляцію із заходу.

9 травня у соціальній мережі Facebook запустили флешмоб до четвертої річниці арешту засуджених.

Раніше стало відомо, що українська сторона готова передати РФ росіян, які утримуються в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь у війні задля того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших наших бранців.

Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в'язнями.