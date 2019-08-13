Восени відкриють п'ять оновлених станцій швидкісного трамвая



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Борщагівська лінія швидкісного трамвая Фото: Главком

Кожна станція матиме власну айдентику та буде доступною для маломобільних груп населення

Восени відкриють 5 оновлених станцій Борщагівської лінії швидкісного трамвая. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

«П’ять оновлених після капітального ремонту станцій Борщагівської лінії швидкісного трамвая вже цієї осені відкриються для пасажирів! Роботи будуть завершені на зупинках Гната Юри, Національному авіаційному університеті, площі Перемоги, Польовій та Політехнічній. Кожна станція матиме власну айдентику та, насамперед, буде доступною для маломобільних груп населення», - написав Давтян.

Капітальний ремонт станцій Борщагівської лінії швидкісного трамвая включає:

повний ремонт систем електропостачання із заміною електрощитового обладнання;

заміну скла навісів над платформами та повну обробку металоконструкцій (ґрунтування, фарбування);

заміна ФЕМ покриття на платформах для зручності осіб з інвалідністю;

відновлення зовнішнього покриття парапетів платформ (демонтаж плитки, штукатурення, фарбування);

ремонт у вестибюлях станції (відновлення підлоги та стелі);

заміна вхідних груп на входах/виходах зі станції;

ремонт підземного переходу з відновленням освітлення;

улаштування декоративного підсвічування входів до переходу та самого переходу.

Борщагівська лінія швидкісного трамвая складається із 12 станцій. Маршрутна мережа охоплює 3 трамвайні маршрути:

№ 1 «Михайлівська Борщагівка – ст. «Старовокзальна»;

№ 2 «Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога»;

№ 3 «Кільцева дорога – ст. «Старовокзальна».

Як повідомлялося, 13 серпня вранці у Києві було скасовано шість рейсів міської електрички.