Вперше кінофестиваль «Молодість» відбудеться просто неба у Києві
-
Розсилка
На Поштовій площі відбудеться святкове відкриття фестивалю і церемонія нагородження переможців
Із 27 травня до 3 червня на Поштовій площі за підтримки Київської міської державної адміністрації відбудеться 47-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Таку ініціативу підтримано із метою сприяння розвитку та популяризації українського кінематографу, створення середовища для творчого спілкування та обміну досвідом між молодими митцями з різних країн світу, популяризації міста Києва як туристичного центру.
Саме Поштова площа стане місцем, де відбудеться святкове відкриття фестивалю і церемонія нагородження переможців. Протягом усього фестивального тижня тут транслюватимуть кінострічки на великому LED-екрані: удень – фільми конкурсної програми «Teen Screen», під час двох вечірніх показів, о 18:30 та 21:30, – сучасне фестивальне кіно та кінохіти. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Відповідальність за підготовку, проведення та співфінансування заходу, а також за дотримання пожежної, техногенної безпеки несе громадська організація «Фонд «Молодість».
Довідково: