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    Вперше кінофестиваль «Молодість» відбудеться просто неба у Києві

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    Вперше кінофестиваль «Молодість» відбудеться просто неба у Києві

    На Поштовій площі відбудеться святкове відкриття фестивалю і церемонія нагородження переможців

    Із 27 травня до 3 червня на Поштовій площі за підтримки Київської міської державної адміністрації відбудеться 47-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Таку ініціативу підтримано із метою сприяння розвитку та популяризації українського кінематографу, створення середовища для творчого спілкування та обміну досвідом між молодими митцями з різних країн світу, популяризації міста Києва як туристичного центру.

    Саме Поштова площа стане місцем, де відбудеться святкове відкриття фестивалю і церемонія нагородження переможців. Протягом усього фестивального тижня тут транслюватимуть кінострічки на великому LED-екрані: удень – фільми конкурсної програми «Teen Screen», під час двох вечірніх показів, о 18:30 та 21:30, – сучасне фестивальне кіно та кінохіти. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

    Відповідальність за підготовку, проведення та співфінансування заходу, а також за дотримання пожежної, техногенної безпеки несе громадська організація «Фонд «Молодість».

    Довідково:

    Головне завдання фестивалю – сприяння розвитку молодого професійного кіно. Конкурсна програма представляє повнометражні фільми дебютантів, а також українські короткометражні стрічки. Головні секції фестивалю – студентські фільми, перші короткометражні (ігрові, анімаційні, документальні) та перші повнометражні стрічки, а також національний конкурс.
    47-ма «Молодість» – це понад 200 повнометражних і короткометражних кінострічок. Глядачі побачать найяскравіше дебютне кіно у конкурсних програмах (студентські фільми, короткометражні фільми, повнометражні фільми) та сучасні українські короткометражки у Національному конкурсі. Як і завжди, на «Молодості» у позаконкурсних програмах демонструватимуться найгучніші фільми останнього року.
    Уперше за свою багаторічну історію «Молодість» проходитиме в оновленому весняному форматі й вийде за межі кінотеатрів – кінопокази та визначні події відбудуться просто неба, на популярних відкритих майданчиках Києва. Фестивальні локації: кінотеатри «Київ», «Україна» та «Сінема Сіті», Поштова площа, Труханів острів (клуб «ЮБК»), Дім освіти та культури «Майстер Клас».
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