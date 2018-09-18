Всеукраїнська екологічна ліга назвала жителів Підгірців «екотерористами»
-
Розсилка
Експерти заявляють, що закриття полігона твердих побутових відходів №5 може призвести до екологічної катастрофи
Київський еколого-культурний центр та Всеукраїнська екологічна ліга заявляють, що на Київ чекає екологічна катастрофа в разі продовження блокування полігона твердих побутових відходів №5 у Підгірцях (Обухівський район, Київська область).
Про це йдеться на веб-сайті Всеукраїнської екологічної ліги.
«Перекриття під'їзду до п'ятого полігона призведе до сміттєвого колапсу столиці та прилеглих населених пунктів, і одночасно це вигідно комусь, хто не має ніякого відношення до питань екологічної безпеки», - йдеться в офіційній заяві Всеукраїнської екологічної ліги.
Нагадаємо, робота полігону №5 була заблокована з 14 вересня. Про це йдеться у зверненні голови правління Приватного акціонерного товариства (ПАТ) «Київспецтранс» Андрія Грущинського на офіційному сайті підприємства.
«Починаючи з 14 вересня полігон твердих побутових відходів №5 у селі Підгірці заблокований невідомими особами. Які в них цілі та які вимоги вони висувають, поки невідомо - акцію не підтримує жодна місцева громада, офіційно або через ЗМІ про неї теж ніяк не заявлено. Людей звозять і вивозять автобусами, а гасла, під якими стоять «мітингувальники» свідчать про те, що організатори цього заходу не розуміють реального стану справ як на самому полігоні, так і в сфері поводження з відходами взагалі», - наголошується в повідомленні.
У Київському еколого-культурному центрі відзначають, що основною вимогою пікетувальників є закриття полігону, що може спричинити екологічну катастрофу.
«З точки зору здорового глузду - тут немає здорового глузду. Закриття полігону без «консервування» призведе до систематичних неконтрольованим пожеж - через виділення біогазу, а також до витоку фільтрату, який сьогодні є на полігоні й буде ще продовжувати накопичуватися. Місцеві жителі повинні вимагати проводити планові роботи і стежити за рекультивацією, дегазацією та переробкою фільтрату. Та, зрозуміло - вимагати планового закриття», - йдеться в повідомленні.
При цьому експерти зазначають, що в аварійному сценарії, який хочуть створити зараз, гроші підуть не на закриття полігону, а на екстрений вивіз сміття.
«Полігон залишать, і тоді він дійсно стане місцем екологічної катастрофи. Крім того, це призведе до екологічної катастрофи в Києві. Адже якщо не вивозити сміття, то ви розумієте що буде. А вивозити його фізично нікуди. Нового полігона немає, а завод з переробки сміття не побудували», - підкреслюється в повідомленні.
Експерти Всеукраїнської екологічної ліги назвали мітингувальників «екологічними терористами».
«Покинутий полігон без контролю рівня фільтрату, без дегазації та рекультивації - бомба уповільненої дії, яка приведе до екологічної катастрофи. Влада повинна захистити безпеку киян та місцевих жителів, і забезпечити штатний режим роботи полігона - екологічно небезпечного об'єкта до повного його закриття. Сподіваємося, що і місцева влада с. Підгірці, і районна влада Обухівського району, і Київська влада домовляться і приймуть цивілізоване рішення про подальшу рекультивацію п'ятого полігона і будівництво сміттєпереробного заводу», - йдеться в заяві.
Джерело: Українські новини