Всеукраїнська екологічна ліга назвала жителів Підгірців «екотерористами»



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Активісти вимагають закриття полігона твердих побутових відходів №5 у Підгірцях

Експерти заявляють, що закриття полігона твердих побутових відходів №5 може призвести до екологічної катастрофи

Київський еколого-культурний центр та Всеукраїнська екологічна ліга заявляють, що на Київ чекає екологічна катастрофа в разі продовження блокування полігона твердих побутових відходів №5 у Підгірцях (Обухівський район, Київська область).

Про це йдеться на веб-сайті Всеукраїнської екологічної ліги.

«Перекриття під'їзду до п'ятого полігона призведе до сміттєвого колапсу столиці та прилеглих населених пунктів, і одночасно це вигідно комусь, хто не має ніякого відношення до питань екологічної безпеки», - йдеться в офіційній заяві Всеукраїнської екологічної ліги.

Нагадаємо, робота полігону №5 була заблокована з 14 вересня. Про це йдеться у зверненні голови правління Приватного акціонерного товариства (ПАТ) «Київспецтранс» Андрія Грущинського на офіційному сайті підприємства.

«Починаючи з 14 вересня полігон твердих побутових відходів №5 у селі Підгірці заблокований невідомими особами. Які в них цілі та які вимоги вони висувають, поки невідомо - акцію не підтримує жодна місцева громада, офіційно або через ЗМІ про неї теж ніяк не заявлено. Людей звозять і вивозять автобусами, а гасла, під якими стоять «мітингувальники» свідчать про те, що організатори цього заходу не розуміють реального стану справ як на самому полігоні, так і в сфері поводження з відходами взагалі», - наголошується в повідомленні.

У Київському еколого-культурному центрі відзначають, що основною вимогою пікетувальників є закриття полігону, що може спричинити екологічну катастрофу.

«З точки зору здорового глузду - тут немає здорового глузду. Закриття полігону без «консервування» призведе до систематичних неконтрольованим пожеж - через виділення біогазу, а також до витоку фільтрату, який сьогодні є на полігоні й буде ще продовжувати накопичуватися. Місцеві жителі повинні вимагати проводити планові роботи і стежити за рекультивацією, дегазацією та переробкою фільтрату. Та, зрозуміло - вимагати планового закриття», - йдеться в повідомленні.

При цьому експерти зазначають, що в аварійному сценарії, який хочуть створити зараз, гроші підуть не на закриття полігону, а на екстрений вивіз сміття.

«Полігон залишать, і тоді він дійсно стане місцем екологічної катастрофи. Крім того, це призведе до екологічної катастрофи в Києві. Адже якщо не вивозити сміття, то ви розумієте що буде. А вивозити його фізично нікуди. Нового полігона немає, а завод з переробки сміття не побудували», - підкреслюється в повідомленні.

Експерти Всеукраїнської екологічної ліги назвали мітингувальників «екологічними терористами».

«Покинутий полігон без контролю рівня фільтрату, без дегазації та рекультивації - бомба уповільненої дії, яка приведе до екологічної катастрофи. Влада повинна захистити безпеку киян та місцевих жителів, і забезпечити штатний режим роботи полігона - екологічно небезпечного об'єкта до повного його закриття. Сподіваємося, що і місцева влада с. Підгірці, і районна влада Обухівського району, і Київська влада домовляться і приймуть цивілізоване рішення про подальшу рекультивацію п'ятого полігона і будівництво сміттєпереробного заводу», - йдеться в заяві.

Джерело: Українські новини