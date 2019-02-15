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    Всі школи у Василькові закриваються на карантин

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    Одна із 8 шкіл Василькова - Всі школи у Василькові закриваються на карантин
    Одна із 8 шкіл Василькова
    Фото: Погляд

    Карантин у васильківських школах оголошено на тиждень

    З 18 по 24 лютого в усіх закладах загальної середньої освіти Василькова оголошено карантин.

    Таке рішення було прийняте через значну кількість хворих школярів.

    Як повідомила виданню «Погляд» начальник відділу освіти Васильківської міської ради Лілія Козак, на сьогодні не відвідує школу 15% учнів.

    «З метою недопущення розповсюдження захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип усі школи Василькова зачиняються на карантин», - сказала вона.

    Наразі у Василькові налічується 8 закладів загальної середньої освіти.

    Як повідомлялося, станом на 11 лютого, у Києві призупинено освітній процес у 104 школах. Зокрема, навчання призупинено повністю у 89 ЗЗСО, а частково у 15 – ЗЗСО.

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