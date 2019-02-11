Через грип на карантин закрито 89 шкіл Києва



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Частково навчання призупинено у 15 столичних школах

Через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ наразі у Києві призупинено освітній процес у 104 школах. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Зокрема, навчання призупинено повністю у 89 ЗЗСО, а частково у 15 – ЗЗСО», – уточнив він.

Так, за його словами, освітній процес призупинено:

Голосіївський район – 4 ЗЗСО (частково);

Дарницький район – усього 21 ЗЗСО, із них: повністю – 20, частково – 1;

Деснянський район – усього 24 ЗЗСО (повністю);

Дніпровський район – 2 ЗЗСО (повністю);

Оболонський район – усього 11 ЗЗСО (повністю);

Печерський район – усього 5 ЗЗСО, із них: 4 – повністю, 1 – частково;

Подільський район – 1 ЗЗСО (повністю);

Святошинський район – усього 17 ЗЗСО, із них: 14 – повністю, 3 – частково;

Солом’янський район – усього 10 ЗЗСО, із них: повністю – 7, частково – 3;

Шевченківський район – усього 9 ЗЗСО, із них: 6 – повністю, 3 – частково.

Нагадаємо, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ. Таке рішення на початку поточного року прийняла постійна комісія із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Як повідомлялося, у Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,6%, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення