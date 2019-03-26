Вся вулиця в окропі: у Києві сталася масштабна аварія



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Київську Борщагівку залило окропом Фото: «Київ Оперативний»

Прорив труби стався на вулиці Гната Юри між будинками 1/11 і 3

В Києві на Борщагівці прорвало трубу з гарячою водою.

Інцидент стався ввечері 25 березня на вулиці Гната Юри між будинками 1/11 і 3. Про це повідомляє «Київ Оперативний» в Facebook.

Вся проїжджа частина вулиці залита окропом.

«Прямо зараз на Борщагівці такий нормальний потоп: вулиця Гната Юри між будинками 1/11 і 3 потоки гарячої води - ймовірно, стався прорив опалення або гарячої води, по проїжджій частині тече кип'яток», - йдеться в коментарі.

Кожен день КП «Київтеплоенерго» усуває близько 60-70 поломок пошкоджених мереж. Протягом 2-3 років місто планує замінити найбільш аварійні мережі в найбільш проблемних мікрорайонах.