Як Києвом літак возили: відео



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Літак могли перевозити до музею

У ніч на середу, 8 серпня, Києвом перевозили літак. Про це повідомив «Оперативний Київ» у Facebook.

За даними пабліку, перевезення відбулося по Повітрофлотському проспекту.

«По Повітрофлотському перевозять літак. Видовище, звичайно, гарне, але краще об'їхати», - йдеться у повідомленні.

Як припустили користувачі, літак перевозили до музею. Дехто навіть пожалівся, що залюбки зводив би дітей на це видовище, якби про це було відомо.

Як уточнив паблік dtp.kiev.ua, маршрут літака пролягав від Поліцейської академії і до села Віта Поштова.

Час для доставки літака було вибрано нічний, в зв'язку з мінімальним трафіком на дорогах. Для підвищення контролю транспортування було задіяно понад п’ять екіпажів патрульної поліції і контроль дорожнього руху. Щоб запобігти аварійним ситуаціям на дорогах, патрульна поліція по ходу пересування Ан-24 перекривала ділянки.

Найбільше проблем виникло при повороті на ж / д «Київ-Волинський», там затяжний поворот з відбійниками. Але завдяки ювелірній роботі майстрів, літак пройшов без пошкоджень. Маршрут далі був прокладений по великій окружної з виїздом на одеську трасу.