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    Як Київ готують до Свята подяки: фоторепортаж

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    Як Київ готують до Свята подяки: фоторепортаж

    Підготовка до масштабного свята почалася на Хрещатику ще в суботу

    У неділю, 23 вересня, на Хрещатику будуть відзначати Всеукраїнський день подяки. Гостями цього свята стануть голлівудський актор Стівен Болдуін, музикант, колишній лідер групи Delirious Мартін Сміт і боксер Менні Пакьяо.

    Підготовка до масштабного свята почалася на Хрещатику ще в суботу, 22 вересня. Роботи по установці величезної сцени, наметів для різних активностей і спортивних майданчиків продовжилися вночі. Вранці до проведення свята було майже все готово.

    Робочі закінчували підготовчі роботи і прикрашали територію. А щоб проведенню Всеукраїнського дня подяки нічого не заважало, столичні копи перекрили Хрещатик для проїзду транспорту.

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    Як Київ готують до Свята подяки: фоторепортаж
    Як Київ готують до Свята подяки: фоторепортаж
    Як Київ готують до Свята подяки: фоторепортаж
    Як Київ готують до Свята подяки: фоторепортаж
    Як Київ готують до Свята подяки: фоторепортаж
    Як Київ готують до Свята подяки: фоторепортаж
    Як Київ готують до Свята подяки: фоторепортаж
    Як Київ готують до Свята подяки: фоторепортаж
    Як Київ готують до Свята подяки: фоторепортаж
    Як Київ готують до Свята подяки: фоторепортаж
    Як Київ готують до Свята подяки: фоторепортаж
    Як Київ готують до Свята подяки: фоторепортаж
    Як Київ готують до Свята подяки: фоторепортаж
    Як Київ готують до Свята подяки: фоторепортаж

    Свято Подяки 2018 пройде на Хрещатику 23 вересня, неділя, з 10:00 до 22:00.

    В програмі:

    - шоу скейтбордистів зі США;
    - байкер-шоу;
    - спортивні змагання;
    - дитячі майданчики з надувними батутами;
    - фестиваль вуличної їжі;
    - розіграші цінних призів.

    Хедлайнерами виступлять актор Стівен Болдвін, чемпіон світу з боксу - Менні Пакьяо, мотиваційний спікер - Нік Холл, британський співак - Мартін Сміт..

    Ранкова програма 11:00-13:00:

    Святкове богослужіння подяки, під час якого виступатимуть популярні проповідники та представники духовенства. Звучатимуть твори кращих виконавців та класиків духовної музики, хор та об’єднаний оркестр.

    Денна програма 13:00- 18:00:

    Святковий концерт «Україна вдячна» за участі переможців різноманітних музикальних конкурсів та талант-шоу, розіграші цінних призів.

    Силове шоу від майстра спорту України, багаторазового чемпіона з жиму штанги північної частини України, Евгена Хітяєва.

    Фестиваль служінь: у великих тематичних наметах будуть представлені найяскравіші напрямки діяльності протестантів в Україні.

    Дитяча зона із різноманітними програмами, майстер-класами для дітей.

    Спортивна зона: флорбол, лакрос, дитячі естафети, футбол, турнік-рятівник, трибол, батути та ін.

    На сцені проходитимуть різноманітні конкурси, розіграші призів, виступи творчих колективів.

    Вечірня програма 18:00-22:00:

    Гала-концерт за участі відомих українських, закордонних виконавців та спеціальних гостей.

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