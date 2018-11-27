Як комунальники борються з ожеледицею у Києві (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільш вразливими до утворення ожеледиці є мости та шляхопроводи Фото: Київавтодор

У всіх районах столиці проводилася механізована та ручна обробка доріг протиожеледними матеріалами

У ніч проти вівторка, 27 листопада, підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» обробляли дороги столиці протиожеледними матеріалами, щоб забезпечити безпечний рух транспорту. Про це повідомляє прес-служба корпорації.

«Найбільш вразливими до утворення ожеледиці є мости та шляхопроводи, тому їх обробка здійснюється завжди у першу чергу. Крім того, підвищеної уваги потребують спуски та підйоми, дорожнє покриття з бруківки, перехрестя зі складними умовами руху», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» зазначає, що на особливому контролі – тротуари, підходи до наземних та підземних пішохідних переходів та зупинки громадського транспорту. «Щоб не допустити ожеледиці та забезпечити безпечний рух пішоходів, в усіх районах міста як вночі, так і на світанку проводилася їх механізована та ручна обробка протиожеледними матеріалами», - повідомили у корпорації.

Як відомо, сьогодні, 27 листопада, на дорогах столиці очікується ожеледиця. Удень у Києві без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура вдень 2-4º морозу.