Як у Києві працюватиме транспорт у поминальні дні (графік, схеми)
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Розсилка
Організовано додаткові автобусні маршрути до кладовищ
Для організації перевезення пасажирів під час проведення поминальних днів 5, 6, 7, 8 та 9 травня 2019 року КП «Київпастранс» організовує додаткові спеціальні автобусні маршрути та збільшує кількість рухомого складу на існуючих маршрутах звичайного режиму руху, які забезпечують перевезення пасажирів до міських кладовищ, а саме:
5 травня
|Найменування маршруту та кладовища
|Планвипуску
|Додатковий випуск
|Всього на маршруті
|Північне кладовище
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|Приміське сполучення
|№ 258 – станція метро «Лісова» – Північне кладовище
|2
|128
|130
|Трамвайні маршрути:
|№ 8 – станція метро «Позняки» – станція метро «Лісова»
|14
|12
|26
|№ 28 – вул. Милославська – станція метро «Лісова»
|14
|8
|22
|№ 29 – зупинка «Червоний хутір» – станція метро «Лісова»
|7
|7
|№ 32 – ДВРЗ – станція метро «Лісова»
|2
|2
|№ 35 – вул. Сабурова – станція метро «Лісова»
|9
|1
|10
|
Південне кладовище
Автобусні маршрути:
|План випуску
|Додатковий випуск
|Всього на маршруті
|Приміське сполучення
|№ 740 (дод.) – Одеська площа – Південне кладовище
|30
|30
|Тролейбусні маршрути:
|№ 11 – Музей архітектури – вул. Маршальська
|6
|3
|9
|№ 12 – вул. Смолича – Залізничний вокзал
|9
|9
|№ 43 – Кібцентр – Дарницька площа
|6
|3
|9
|№ 45 – станція метро «Виставковий центр» – станція метро «Васильківська»
|6
|6
|
Лісове кладовище
Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|План випуску
|Додатковий випуск
|Всього на маршруті
|№ 63 – станція метро «Червоний хутір» – Лісовий масив
|4
|6
|10
|№ 77 – вул. Курнатовського – Лісове кладовище
|1
|19
|20
|№ 81 – станція метро «Лісова» – Лісовий масив
|2
|8
|10
|№ 101 – станція метро «Почайна» – вул. Милославська
|6
|2
|8
|№ 121 (дод.) – станція метро «Почайна» – Лісове кладовище
|12
|12
|№ 122 (дод.) – станція метро «Оболонь» – Лісове кладовище
|10
|10
|№ 124 (дод.) – станція метро «Чернігівська» – Лісове кладовище
|6
|6
|№ 125 (дод.) – універсам «Позняки» – Лісове кладовище
|6
|
6
|Тролейбусні маршрути:
|План випуску
|Додатковий випуск
|Всього на маршруті
|№ 25 – просп. Свободи – станція метро «Почайна»
|5
|1
|6
|
№ 30 – вул. Милославська – Кадетський гай
№ 30К - вул.Милославська - вул.Дегтярівська
|
14
8
|
4
|
18
8
|№ 37 – станція метро «Лісова» – вул. Милославська
|9
|5
|14
|№ 37А – станція метро «Лісова» – Поліклініка
|3
|3
|6
|Трамвайні маршрути:
|№ 5 – вул. Сержа Лифаря – «Троєщина -2»
|6
|6
|12
|№ 22 – б-р Перова – ЗЗБК
|7
|4
|11
|№ 28 – вул. Милославська – станція метро «Лісова»
|14
|8
|22
|№ 33 – вул. Сержа Лифаря – ДВРЗ
|12
|12
|№ 35 – вул. Сержа Лифаря – станція метро «Лісова»
|9
|1
|10
|Державний історико- меморіальний Лук’янівський заповідник
|Тролейбусні маршрути:
|№ 16 – вул. Щусєва – Майдан Незалежності
|5
|2
|7
|№ 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича
|4
|2
|6
|№ 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа
|5
|5
|10
|№ 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі»
|6
|6
|Солом’янське кладовище
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|№ 69 – станція метро «Палац спорту» – вул. Литвиненко-Вольгемут
|5
|5
|№ 119 – вул. Смолича – Контрактова площа
|4
|1
|5
|Тролейбусні маршрути:
|№ 3 – Залізничний масив – Палац спорту
|6
|6
|№ 8 – вул. Смілянська – площа Льва Толстого
|7
|7
|№ 9 – Аеропорт – площа Льва Толстого
|4
|4
|№ 17 – площа Космонавтів – площа Льва Толстого
|4
|4
|№ 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича
|5
|5
|№ 19-Д – Кадетський гай –вул. Іллєнка
|2
|2
|№ 40 – вул. Кадетський гай – станція метро «Палац спорту»
|10
|10
|Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:
|№ 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова
|17
|2
|19
|
Пуща-Водицьке кладовище
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|№ 30 – станція метро «Академмістечко» – санаторій «Лісова поляна»
|2
|1
|3
|Трамвайні маршрути:
|№ 12 – с. Пуща-Водиця – Контрактова площа
|10
|6
|16
|№ 17 –с. Пуща-Водиця – вул. Йорданська
|6
|6
|№ 19 – Контрактова площа – площа Тараса Шевченка
|2
|2
|
Корчуватське кладовище
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|№ 20 – станція метро «Льва Толстого»–Овочева база житлового масиву Корчувате
|4
|1
|5
|
Святошинське кладовище
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|№ 23 – вул. Симиренка – вул. Салютна
|4
|1
|5
|№ 56 – станція метро «Виставковий центр» – станція метро «Академмістечко»
|5
|1
|6
|Тролейбусні маршрути:
|№ 39 – вул. Чорнобильська – просп. Леся Курбаса
|2
|2
|
Братське та Михайлівське кладовища
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|№ 9 – вул. Булгакова – станція метро «Лук’янівська»
|2
|2
|Трамвайні маршрути:
|№ 1 – Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна
|28
|28
|
Мишоловське кладовище
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|№ 52 – станція метро «Либідська» – вул. Закарпатська
|1
|2
|3
|
Чапаєвське кладовище
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|№ 43 – станція метро «Видубичі» – с. Козин
|2
|1
|3
|
Пирогівське кладовище
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|№ 27 – станція метро «Либідська» – с. Пирогів
|2
|3
|5
|
Совське кладовище
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|№ 19 – вул. Ізюмська – станція метро «Васильківська»
|1
|1
|№ 19К – вул. Ізюмська – Совське кладовище
|4
|4
|
Міське кладовище
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|№ 14 – станція метро «Нивки» – Лісорозсадник
|1
|2
|3
|№ 32 – станція метро «Нивки» – Мінський масив
|3
|1
|4
|№ 90 – вул. Григоровича-Барського – пл.Валерія Марченка
|2
|2
|№ 90К – станція метро «Святошин» – пл.Валерія Марченка
|3
|3
|Тролейбусні маршрути:
|
№16 - вул.Туполєва - Майдан Незалежності
№ 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа
|
7
4
|
2
2
|
9
6
|№ 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі»
|6
|6
|№ 5 – вул. Білицька – площа Льва Толстого
|7
|7
|№ 26 – просп. Свободи – станція метро «Нивки»
|6
|6
|12
|Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:
|№ 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище
|7
|1
|8
|Байкове кладовище
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|№ 5 – вул. Ізюмська – Центральний залізничний вокзал
|1
|3
|4
|№ 5-К – вул. Байкова – вул. Ізюмська
|4
|4
|
№ 12 – вул. Ізюмська – Південний залізничний вокзал
№12К - вул. Ізюмська - Тубінститут
|2
|2
|Тролейбусні маршрути:
|№ 1 – вул. Маршальська – вул. Жилянська
|3
|3
|№ 12 – вул. Юрія Смолича – Залізничний вокзал
|9
|9
|№ 40 –Кадетський гай – станція метро «Палац спорту»
|10
|10
|№ 42Д – залізнична платформа "Київ-Волинський" – станція метро «Либідська»
|8
|2
|10
|№ 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська»
|16
|16
|Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:
|№ 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова
6 травня
|Дарницьке та Позняківське кладовища
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|План випуску
|Додатковий випуск
|Всього на маршруті
|№ 17 – станція метро «Харківська» – вул. Драгоманова
|4
|4
|№ 18 – станція метро «Харківська» – Харківське шосе
|4
|4
|№ 42 – вул. Шептицького – вул. Чавдар
|6
|6
|№ 45 – просп. Григоренка – станція метро «Дарниця»
|6
|6
|№ 51 – станція метро «Либідська» – станція метро «Червоний хутір»
|9
|9
|№ 63 – станція метро «Червоний хутір» – масив «Лісовий»
|8
|8
|№ 115 – Контрактова площа – залізничний вокзал «Дарниця»
|6
|6
|Трамвайні маршрути:
|№ 8 – станція метро «Позняки» – станція метро «Лісова»
|25
|25
|№ 22 – б-р Перова – ЗЗБК
|8
|8
|№ 29 – Червоний хутір – станція метро «Лісова»
|7
|7
|Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:
|№ 516 – станція метро «Червоний Хутір» – ринок «Лісовий»
|8
|1
|9
|
Звіринецьке кладовище
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|№ 62К – вул. Звіринецька – станція метро «Печерська»
|1
|1
|Тролейбусні маршрути:
|№ 43 – Кібцентр – Дарницька площа
|8
|8
|№ 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська»
|14
|14
|
Бортничанське кладовище
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|№ 104 – станція метро «Харківська» – с. Бортничі
|5
|5
|
Вигурівське та Троєщанське кладовища
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|№ 6 – вул. Сосюри – Автостоянка(с.Троєщина)
|3
|3
|Жулянське кладовище
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|№ 75 – станція метро «Виставковий центр» – вул. Московська (с. Жуляни)
|1
|1
|№ 78 – станція метро «Васильківська» – Севастопольська площа
|2
|2
|
Біличанське кладовище
|Автобусні маршрути:
|№ 97 – станція метро «Святошин» – масив Новобіличі (ринок)
|2
|2
|№ 97-К – станція метро «Васильківська» - масив Новобіличі (ринок)
|2
|2
|
Куренівське кладовище
|Тролейбусні маршрути:
|№ 6 – Мінський масив – Майдан Незалежності
|4
|4
|№ 18 – вул. Сошенка – Майдан Незалежності
|18
|18
|№ 25 – просп. Свободи – станція метро «Почайна»
|5
|5
|№ 28 – просп. Свободи – станція метро «Лук’янівська»
|4
|4
|№ 33 – Мінський масив – Південний залізничний вокзал
|6
|6
7 травня
|Биківнянське кладовище
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|План випуску
|Додатковий випуск
|Всього на маршруті
|№ 11 – станція метро «Лісова» – Радіоцентр (с. Биківня)
|2
|2
|
Байкове кладовище
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|№ 5 – вул. Ізюмська – Центральний залізничний вокзал
|1
|7
|8
|№ 5-К – вул. Ізюмська – вул. Байкова
|4
|4
|№ 12 – вул. Ізюмська - Південний залізничний вокзал
|3
|3
|№ 20 – станція метро «Льва Толстого» –овочева база «Корчувате»
|8
|8
|№ 29 – вул. Байкова – станція метро «Печерська»
|3
|3
|№ 29К – вул. Байкова – Володимирський ринок
|2
|2
|Тролейбусні маршрути:
|№ 1 – вул. Маршальська – вул. Жилянська
|2
|2
|№ 12 – вул. Смолича - Залізничний вокзал
|12
|12
|№ 40 –Кадетський гай – станція метро «Палац спорту»
|10
|10
|№ 40-К – Кадетський гай – вул. Жилянська
|9
|9
|№ 42Д– станція метро «Либідська» - Залізнична платформа "Київ-Волинський"
|14
|14
|№ 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська»
|14
|14
|Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:
|№ 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова
|20
|2
|22
|№ 457 – станція метро «Либідська» – вул. Грабовського
8 травня
|Міське кладовище
|Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:
|План випуску
|Додатковий випуск
|Всього на маршруті
|№ 14 – станція метро «Нивки» – Лісорозсадник
|3
|1
|4
|№ 14е – станція метро «Нивки» – Міське кладовище
|3
|3
|№ 32 – станція метро «Нивки» – Мінський масив
|6
|1
|7
|№ 90 – вул. Григоровича-Барського – пл.Валерія Марченка
|5
|3
|8
|№ 90К – станція метро «Святошин» – пл.Валерія Марченка
|4
|4
|Тролейбусні маршрути:
|
№ 5 – вул. Білицька – площа Льва Толстого
№16 - вул.Туполєва - Майдан Незалежності
|
10
8
|
10
8
|№ 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа
|5
|5
|№ 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі»
|6
|6
|№ 25 – просп. Свободи – станція метро «Почайна»
|5
|5
|№ 26 – просп. Свободи – станція метро «Нивки»
|7
|7
|№ 35 – вул. Івашкевича – станція метро «Дорогожичі»
|4
|4
|Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:
|№ 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище
|8
|1
|9
|№ 182 – проспект Свободи – станція метро «Нивки»
|8
|1
|9
9 травня
|Військове кладовище
|Тролейбусні маршрути:
|План випуску
|Додатковий випуск
|Всього на маршруті
|№ 16 – вул. Щусєва – Майдан Незалежності
|7
|2
|9
|№ 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича
|5
|5
|
№ 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа
№ 30 - вул. Милославська - Кадетський Гай
|
5
14
|
2
|
7
14
|Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:
|№ 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище
|7
|2
|9
|№ 155 – станція метро "Почайна" - Кільцева дорога
|7
|2
|9
Вартість проїзду до міських кладовищ в поминальні дні становитиме 8 грн.