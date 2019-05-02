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    Новини

    Як у Києві працюватиме транспорт у поминальні дні (графік, схеми)

    • Розсилка
    Як у Києві працюватиме транспорт у поминальні дні (графік, схеми)

    Організовано додаткові автобусні маршрути до кладовищ

    Для організації перевезення пасажирів під час проведення поминальних днів 5, 6, 7, 8 та 9 травня 2019 року КП «Київпастранс» організовує додаткові спеціальні автобусні маршрути та збільшує кількість рухомого складу на існуючих маршрутах звичайного режиму руху, які забезпечують перевезення пасажирів до міських кладовищ, а саме: 

    5 травня 

    Найменування маршруту та кладовища Планвипуску Додатковий випуск Всього на маршруті  
     Північне кладовище        
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:        
    Приміське сполучення        
    № 258 – станція метро «Лісова» – Північне кладовище 2 128 130  
    Трамвайні маршрути:        
    № 8 – станція метро «Позняки» – станція метро «Лісова» 14 12 26  
    № 28 – вул. Милославська – станція метро «Лісова» 14 8 22  
    № 29 – зупинка «Червоний хутір» – станція метро «Лісова» 7   7  
    № 32 – ДВРЗ – станція метро «Лісова»    2 2  
    № 35 – вул.  Сабурова – станція метро «Лісова» 9 1 10
    11_43

    Південне кладовище

    Автобусні маршрути:

    		  План випуску Додатковий випуск Всього на маршруті
    Приміське сполучення      
    № 740 (дод.) – Одеська площа – Південне кладовище   30 30
    Тролейбусні маршрути:      
    № 11 – Музей архітектури – вул. Маршальська 6 3 9
    № 12 – вул. Смолича – Залізничний вокзал 9   9
    № 43 – Кібцентр – Дарницька площа 6 3 9
    № 45 – станція метро «Виставковий центр» – станція метро «Васильківська» 6   6
    14_52

    Лісове кладовище

    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

    		  План випуску  Додатковий випуск  Всього на маршруті  
    № 63 – станція метро «Червоний хутір» – Лісовий масив 4 6 10  
    № 77 – вул. Курнатовського – Лісове кладовище 1 19 20  
    № 81 – станція метро «Лісова» – Лісовий масив 2 8 10  
    № 101 – станція метро «Почайна» – вул. Милославська 6 2 8  
    № 121 (дод.) – станція метро «Почайна» – Лісове кладовище   12 12  
    № 122 (дод.) – станція метро «Оболонь» – Лісове кладовище   10 10  
    № 124 (дод.) – станція метро «Чернігівська» – Лісове кладовище   6 6  
    № 125 (дод.) – універсам «Позняки» – Лісове кладовище   6
    6
    17_27

    Тролейбусні маршрути:                     План випуску Додатковий випуск Всього на маршруті
    № 25 – просп. Свободи – станція метро «Почайна»                              5 1 6

    № 30 – вул. Милославська – Кадетський гай

    № 30К - вул.Милославська - вул.Дегтярівська

    14

    8

    4

     

    18

    8
    № 37 – станція метро «Лісова» – вул. Милославська 9 5 14
    № 37А – станція метро «Лісова» – Поліклініка 3 3 6
    Трамвайні маршрути:      
    № 5 – вул. Сержа Лифаря – «Троєщина -2» 6 6 12
    № 22 – б-р Перова – ЗЗБК 7 4 11
    № 28 – вул. Милославська – станція метро «Лісова» 14 8 22
    № 33 – вул. Сержа Лифаря – ДВРЗ 12   12
    № 35 – вул. Сержа Лифаря – станція метро «Лісова» 9 1 10

     

    Державний історико- меморіальний Лук’янівський заповідник                                                  
    Тролейбусні маршрути:
    № 16 – вул. Щусєва – Майдан Незалежності 5                           2                                      7                                    
    № 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича 4 2 6
    № 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа 5 5 10
    № 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі»   6 6

     

     Солом’янське кладовище      
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 
    № 69 – станція метро «Палац спорту» – вул. Литвиненко-Вольгемут 5                                                          5                                     
    № 119 – вул. Смолича – Контрактова площа 4 1 5  
    Тролейбусні маршрути:        
    № 3 – Залізничний масив – Палац спорту 6   6  
    № 8 – вул. Смілянська – площа Льва Толстого 7   7  
    № 9 – Аеропорт – площа Льва Толстого 4   4  
    № 17 – площа Космонавтів – площа Льва Толстого 4   4  
    № 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича 5   5  
    № 19-Д – Кадетський гай –вул. Іллєнка 2   2  
    № 40 – вул. Кадетський гай – станція метро «Палац спорту» 10   10  
    Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:        
    № 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова 17 2 19

     

    Пуща-Водицьке кладовище

    		  
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:        
    № 30 – станція метро «Академмістечко» – санаторій «Лісова поляна» 2 1 3  
    Трамвайні маршрути:        
    № 12 – с. Пуща-Водиця – Контрактова площа 10 6 16  
    № 17 –с. Пуща-Водиця – вул. Йорданська 6   6  
    № 19 – Контрактова площа – площа Тараса Шевченка 2   2

     

    Корчуватське кладовище

    		  
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:        
    № 20 – станція метро «Льва Толстого»–Овочева база житлового масиву Корчувате 4 5  

     

    Святошинське кладовище

    		  
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:        
    № 23 – вул. Симиренка – вул. Салютна 4 1 5  
    № 56 – станція метро «Виставковий центр» – станція метро «Академмістечко» 5 1 6  
    Тролейбусні маршрути:        
    № 39 – вул. Чорнобильська – просп. Леся Курбаса 2   2

     

    Братське та Михайлівське кладовища

    		  
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:        
    № 9 – вул. Булгакова – станція метро «Лук’янівська» 2   2  
    Трамвайні маршрути:        
    № 1 – Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна 28   28  
           

     

    Мишоловське кладовище

    		  
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:        
    № 52 – станція метро «Либідська» – вул. Закарпатська 1 2 3

     

    Чапаєвське кладовище

    		  
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:        
    № 43 – станція метро «Видубичі» – с. Козин 2 1 3

     

     Пирогівське кладовище

    		  
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:        
    № 27 – станція метро «Либідська» – с. Пирогів 2 3 5

     

    Совське кладовище

    		  
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:        
    № 19 – вул. Ізюмська – станція метро «Васильківська» 1   1  
    № 19К – вул. Ізюмська – Совське кладовище   4 4
    21_36

    Міське кладовище

    		  
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:        
    № 14 – станція метро «Нивки» – Лісорозсадник 1 2 3  
    № 32 – станція метро «Нивки» – Мінський масив 3 1 4  
    № 90 – вул. Григоровича-Барського – пл.Валерія Марченка 2   2  
    № 90К – станція метро «Святошин» – пл.Валерія Марченка   3 3  
    Тролейбусні маршрути:        

    №16 - вул.Туполєва - Майдан Незалежності

    № 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа

    7

    4

    2

    2

    9

    6

    		  
    № 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі»   6 6  
    № 5 – вул. Білицька – площа Льва Толстого 7   7  
    № 26 – просп. Свободи – станція метро «Нивки» 6 6 12  
    Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:        
    № 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище 7 1 8
    22_36

    Байкове кладовище   
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:    
    № 5 – вул. Ізюмська – Центральний залізничний вокзал                                            1                                    3                         4                       
    № 5-К – вул. Байкова – вул. Ізюмська   4 4  

    № 12 – вул. Ізюмська – Південний залізничний вокзал

    №12К - вул. Ізюмська - Тубінститут

    		 2   2  
    Тролейбусні маршрути:        
    № 1 – вул. Маршальська – вул. Жилянська 3   3  
    № 12 – вул. Юрія Смолича – Залізничний вокзал 9   9  
    № 40 –Кадетський гай – станція метро «Палац спорту» 10   10  
    № 42Д – залізнична платформа "Київ-Волинський" – станція метро «Либідська» 8 2 10  
    № 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська» 16   16  
    Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:        
    № 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова

    6 травня 

     Дарницьке та Позняківське кладовища  
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:  План випуску Додатковий випуск  Всього на маршруті  
    № 17 – станція метро «Харківська» – вул. Драгоманова 4   4  
    № 18 – станція метро «Харківська» – Харківське шосе 4   4  
    № 42 – вул. Шептицького – вул. Чавдар 6   6  
    № 45 – просп. Григоренка – станція метро «Дарниця» 6   6  
    № 51 – станція метро «Либідська» – станція метро «Червоний хутір»                                          9   9  
    № 63 – станція метро «Червоний хутір» – масив «Лісовий» 8   8  
    № 115 – Контрактова площа – залізничний вокзал «Дарниця» 6   6  
    Трамвайні маршрути:        
    № 8 – станція метро «Позняки» – станція метро «Лісова» 25   25  
    № 22 – б-р Перова – ЗЗБК 8   8  
    № 29 – Червоний хутір – станція метро «Лісова» 7   7  
    Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:        
    № 516 – станція метро «Червоний Хутір» – ринок «Лісовий» 8 1 9

     

    Звіринецьке кладовище

    		  
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:        
    № 62К – вул. Звіринецька – станція метро «Печерська» 1   1  
    Тролейбусні маршрути:        
    № 43 – Кібцентр – Дарницька площа 8   8  
    № 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська» 14   14

     

     Бортничанське кладовище

    		  
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:        
    № 104 – станція метро «Харківська» – с. Бортничі 5   5  

     

    Вигурівське та Троєщанське кладовища

    		  
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:        
    № 6 – вул. Сосюри – Автостоянка(с.Троєщина) 3   3  
     Жулянське кладовище  
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:        
    № 75 – станція метро «Виставковий центр» – вул. Московська (с. Жуляни) 1   1  
    № 78 – станція метро «Васильківська» – Севастопольська площа 2   2

     

    Біличанське кладовище

    		  
    Автобусні маршрути:        
    № 97 – станція метро «Святошин» – масив Новобіличі (ринок) 2   2  
    № 97-К – станція метро «Васильківська» - масив Новобіличі (ринок) 2   2  

     

     Куренівське кладовище

    		  
    Тролейбусні маршрути:        
    № 6 – Мінський масив – Майдан Незалежності 4   4  
    № 18 – вул. Сошенка – Майдан Незалежності 18   18  
    № 25 – просп. Свободи – станція метро «Почайна»  5   5  
    № 28 – просп. Свободи – станція метро «Лук’янівська» 4   4  
    № 33 – Мінський масив – Південний залізничний вокзал 6   6

     

     7 травня 

     Биківнянське кладовище  
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:  План випуску  Додатковий випуск  Всього на маршруті  
    № 11 – станція метро «Лісова» – Радіоцентр (с. Биківня) 2   2  

     

    Байкове кладовище

    		  
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:        
    № 5 – вул. Ізюмська – Центральний залізничний вокзал 1 7 8  
    № 5-К – вул. Ізюмська – вул. Байкова   4 4  
    № 12 – вул. Ізюмська - Південний залізничний вокзал 3   3  
    № 20 – станція метро «Льва Толстого» овочева база «Корчувате»                                             8   8  
    № 29 – вул. Байкова – станція метро «Печерська»   3 3  
    № 29К – вул. Байкова – Володимирський ринок   2 2  
    Тролейбусні маршрути:        
    № 1 – вул. Маршальська – вул. Жилянська 2   2  
    № 12 – вул. Смолича - Залізничний вокзал 12   12  
    № 40 –Кадетський гай – станція метро «Палац спорту» 10   10  
    № 40-К – Кадетський гай – вул. Жилянська 9   9  
    № 42Д– станція метро «Либідська» - Залізнична платформа "Київ-Волинський" 14   14  
    № 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська» 14   14  
    Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:        
    № 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова 20 2 22  
    № 457 – станція метро «Либідська» – вул. Грабовського

    8 травня 

     Міське кладовище
    Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:  План випуску Додатковий випуск Всього на маршруті  
    № 14 – станція метро «Нивки» – Лісорозсадник 3 1 4  
    № 14е – станція метро «Нивки» – Міське кладовище   3 3  
    № 32 – станція метро «Нивки» – Мінський масив 6 1 7  
    № 90 – вул. Григоровича-Барського – пл.Валерія Марченка                            5 3 8  
    № 90К – станція метро «Святошин» – пл.Валерія Марченка   4 4  
    Тролейбусні маршрути:        

    № 5 – вул. Білицька – площа Льва Толстого

    №16 - вул.Туполєва - Майдан Незалежності

    10

    8

    		  

    10

    8

    		  
    № 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа 5   5  
    № 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі»   6 6  
    № 25 – просп. Свободи – станція метро «Почайна» 5   5  
    № 26 – просп. Свободи – станція метро «Нивки» 7   7  
    № 35 – вул. Івашкевича – станція метро «Дорогожичі» 4   4  
    Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:        
    № 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище 8 1 9  
    № 182 – проспект Свободи – станція метро «Нивки» 8 1 9

    9 травня

     Військове кладовище  
    Тролейбусні маршрути: План випуску  Додатковий випуск Всього на маршруті  
    № 16 – вул. Щусєва – Майдан Незалежності                                                      7 2 9  
    № 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича 5   5  

    № 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа

    № 30 - вул. Милославська - Кадетський Гай

    5

    14

    2

     

    7

    14

    		  
    Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:        
    № 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище 7 2 9  
    № 155 – станція метро "Почайна" - Кільцева дорога 7 2 9

     Вартість проїзду до міських кладовищ в поминальні дні становитиме 8 грн. 

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