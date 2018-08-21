З 1 вересня невідкладна меддопомога у Києві працюватиме по-новому



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Київська влада запевняє, що зміни позитивно позначаться на якості надання медичної допомоги та зручності у її отриманні

Із 1 вересня бригади невідкладної медичної допомоги переходять у підпорядкування Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург. За її словами, для киян це означає низку змін у роботі цієї служби, що позитивно позначиться на якості надання медичної допомоги та зручності у її отриманні.

«По-перше, щоб викликати додому невідкладну допомогу достатньо буде набрати єдиний та добре відомий усім номер «103». Таким чином, відпадає необхідність дізнаватися та пам’ятати семизначний номер «невідкладки» свого району, а натомість з’являється контроль за викликом вже на етапі його отримання. Адже відомо, що ведеться аудіозапис всіх розмов із диспетчером Центру екстреної медичної допомоги, а номер абонента автоматично ідентифікується. Тож ми сподіваємося значно знизити кількість скарг киян із приводу некоректності медиків чи того, що виклик відмовлялися приймати. По-друге, відтепер усі виклики прийматиме фахівець, який здатен миттєво зорієнтуватися: насправді вам потрібна «невідкладна допомога», чи може до вас необхідно направити «швидку». Отже кияни будуть отримувати меддопомогу вчасно і саме ту, яка наразі потрібна», – наголосила Гінзбург.

Крім того, вона зауважила, що також надання невідкладної медичної допомоги, відповідно до договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, які Центри первинної медико-санітарної допомоги м. Києва уклали з Національною службою здоров’я України, щоденно здійснюється і сімейними лікарями, педіатрами та терапевтами із 08:00 до 20:00 у будні та із 9:00 до 15:00 у вихідні та святкові дні.