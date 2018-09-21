  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З Дніпра врятували жінку у напівпритомному стані

    • Розсилка
    <span lang="UK">Водолази доставили жінку до берега і надали першу допомогу</span> - З Дніпра врятували жінку у напівпритомному стані
    Фото: ДСНС
    Водолази доставили жінку до берега і надали першу допомогу

    Водолази доставили до берега жінку, яка не мала сил пливти самостійно

    У п’ятницю, 21 вересня, о 05:01 до Служби порятунку 101 надійшов дзвінок про те, що на річці Дніпро у Києві біля церкви Миколи Чудотворця знаходиться людина. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події негайно прибули водолази Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві.

    «Як виявилось, рибалки помітили на фарватері жінку. Рятувальники за допомогою катеру врятували жінку 1983 року, яка була в напівпритомному стані. Водолази доставили жінку до берега, надали їй першу домедичну допомогу, провели профілактичну бесіду щодо правил безпеки на воді та передали працівникам медичної служби», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, з початку 2018 року на водних об'єктах Києва загинуло 57 людей, врятовано 9 осіб.

    Київ ДСНС водойма рятувальники річка Дніпро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ