З Дніпра врятували жінку у напівпритомному стані



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Фото: ДСНС Водолази доставили жінку до берега і надали першу допомогу

Водолази доставили до берега жінку, яка не мала сил пливти самостійно

У п’ятницю, 21 вересня, о 05:01 до Служби порятунку 101 надійшов дзвінок про те, що на річці Дніпро у Києві біля церкви Миколи Чудотворця знаходиться людина. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події негайно прибули водолази Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві.

«Як виявилось, рибалки помітили на фарватері жінку. Рятувальники за допомогою катеру врятували жінку 1983 року, яка була в напівпритомному стані. Водолази доставили жінку до берега, надали їй першу домедичну допомогу, провели профілактичну бесіду щодо правил безпеки на воді та передали працівникам медичної служби», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, з початку 2018 року на водних об'єктах Києва загинуло 57 людей, врятовано 9 осіб.