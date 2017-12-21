  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    З Києва відкриють найкоротший авіарейс у 200 км

    Ціна квитків з Києва до Вінниці і назад за тарифом «тільки ручна поклажа» наразі становить близько 1363 грн
    «Міжнародна авіакомпанія України» з 25 березня почне виконувати регулярні рейси між київським аеропортом Бориспіль і Вінницею. Як повідомляє avianews.com, маршрут є найкоротшим в історії авіакомпанії — його довжина по прямій становить близько 200 км. Польоти здійснюватимуться щодня на регіональних реактивних літаках
    • Вчора, 00:18
    • Розсилка
    Польоти здійснюватимуться щодня на регіональних реактивних літаках Embraer 145
    Польоти здійснюватимуться щодня на регіональних реактивних літаках Embraer 145

    Ціна квитків з Києва до Вінниці і назад за тарифом «тільки ручна поклажа» наразі становить близько 1363 грн

    «Міжнародна авіакомпанія України» з 25 березня почне виконувати регулярні рейси між київським аеропортом Бориспіль і Вінницею.

    Як повідомляє avianews.com, маршрут є найкоротшим в історії авіакомпанії — його довжина по прямій становить близько 200 км.

    Польоти здійснюватимуться щодня на регіональних реактивних літаках Embraer 145. Вильоти з Вінниці о 07:25, з Києва-о 20:20. Час у дорозі відповідно до розкладу складе 55 хвилин. У цей час також входить рулювання в аеропортах.

    Ціна квитків з Києва до Вінниці і назад за тарифом «тільки ручна поклажа» наразі становить близько 1363 грн, з урахуванням зборів.

    У 2016 році кілька місяців найкоротші рейси в Україні зі Львова до Івано-Франківська виконувала «Дніпроавіа». Відстань між містами становить 130 км.

    Київ Аеропорт Бориспіль авіа Вінниця авіаперевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ