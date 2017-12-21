З Києва відкриють найкоротший авіарейс у 200 км

Ціна квитків з Києва до Вінниці і назад за тарифом «тільки ручна поклажа» наразі становить близько 1363 грн

«Міжнародна авіакомпанія України» з 25 березня почне виконувати регулярні рейси між київським аеропортом Бориспіль і Вінницею. Як повідомляє avianews.com, маршрут є найкоротшим в історії авіакомпанії — його довжина по прямій становить близько 200 км. Польоти здійснюватимуться щодня на регіональних реактивних літаках



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Польоти здійснюватимуться щодня на регіональних реактивних літаках Embraer 145

Ціна квитків з Києва до Вінниці і назад за тарифом «тільки ручна поклажа» наразі становить близько 1363 грн

«Міжнародна авіакомпанія України» з 25 березня почне виконувати регулярні рейси між київським аеропортом Бориспіль і Вінницею.

Як повідомляє avianews.com, маршрут є найкоротшим в історії авіакомпанії — його довжина по прямій становить близько 200 км.

Польоти здійснюватимуться щодня на регіональних реактивних літаках Embraer 145. Вильоти з Вінниці о 07:25, з Києва-о 20:20. Час у дорозі відповідно до розкладу складе 55 хвилин. У цей час також входить рулювання в аеропортах.

Ціна квитків з Києва до Вінниці і назад за тарифом «тільки ручна поклажа» наразі становить близько 1363 грн, з урахуванням зборів.

У 2016 році кілька місяців найкоротші рейси в Україні зі Львова до Івано-Франківська виконувала «Дніпроавіа». Відстань між містами становить 130 км.