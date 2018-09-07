З Лук'янівського СІЗО втік ув'язнений (фото)



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Розшукуваний Віталій Пушкін

Вся поліція Києва орієнтована на пошук втікача

З Київського слідчого ізолятор (Лук'янівського СІЗО) втік ув'язнений за підозрою у вбивстві чоловік.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Зазначається, що з місця позбавлення волі втік чоловік 1999 року народження на ім'я Віталій Пушкін, який знаходився під слідством за підозрою у вбивстві.

Його виявили відсутнім під час вечірньої перевірки.

Вся поліція Києва орієнтована на пошук втікача.

Нагадаємо, 2 вересня в Київському слідчому ізоляторі (Лук’янівському СІЗО) був знайдений мертвим заарештований, який перебував за ґратами за підозрою в зберіганні наркотичних засобів.