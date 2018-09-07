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    З Лук'янівського СІЗО втік ув'язнений (фото)

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    Розшукуваний Віталій Пушкін - З Лук'янівського СІЗО втік ув'язнений (фото)
    Розшукуваний Віталій Пушкін

    Вся поліція Києва орієнтована на пошук втікача

    З Київського слідчого ізолятор (Лук'янівського СІЗО) втік ув'язнений за підозрою у вбивстві чоловік.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Зазначається, що з місця позбавлення волі втік чоловік 1999 року народження на ім'я Віталій Пушкін, який знаходився під слідством за підозрою у вбивстві.

    Його виявили відсутнім під час вечірньої перевірки.

    Вся поліція Києва орієнтована на пошук втікача.

    Нагадаємо, 2  вересня в Київському слідчому ізоляторі (Лук’янівському СІЗО) був знайдений мертвим заарештований, який перебував за ґратами за підозрою в зберіганні наркотичних засобів.

    Київ Лук'янівське СІЗО засуджені поліція
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