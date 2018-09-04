У Лук’янівському СІЗО знайдено мертвим ув’язненого
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За результатами судмедекспертизи, причиною смерті стало пошкодження внутрішніх органів
2 вересня в Київському слідчому ізоляторі (Лук’янівському СІЗО) був знайдений мертвим заарештований, який перебував за ґратами за підозрою в зберіганні наркотичних засобів.
За даними джерела LB.ua у правоохоронних органах, 3 вересня була проведена судмедекспертиза, за результатами якої, смерть спричинена пошкодженням внутрішніх органів.
Ця подія розслідується за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
Раніше повідомлялося, що у Лук'янівському СІЗО в Києві жорстоко вбили 34-річного ув’язненого.
Тіло ув’язненого знайшли в ліжку, залитому кров'ю, з проломленою головою в камері для психічно хворих. Поруч знаходилося ймовірне знаряддя злочину - дерев'яний брус з цвяхами.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.115 (навмисне убивство) Кримінального кодексу України.