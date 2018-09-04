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    У Лук’янівському СІЗО знайдено мертвим ув’язненого

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    Лук&rsquo;янівське СІЗО - У Лук’янівському СІЗО знайдено мертвим ув’язненого
    Лук’янівське СІЗО

    За результатами судмедекспертизи, причиною смерті стало пошкодження внутрішніх органів

    2  вересня в Київському слідчому ізоляторі (Лук’янівському СІЗО) був знайдений мертвим заарештований, який перебував за ґратами за підозрою в зберіганні наркотичних засобів.

    За даними джерела LB.ua у правоохоронних органах, 3 вересня була проведена судмедекспертиза, за результатами якої, смерть спричинена пошкодженням внутрішніх органів.

    Ця подія розслідується за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

    Раніше повідомлялося, що у Лук'янівському СІЗО в Києві жорстоко вбили 34-річного ув’язненого.

    Тіло ув’язненого знайшли в ліжку, залитому кров'ю, з проломленою головою в камері для психічно хворих. Поруч знаходилося ймовірне знаряддя злочину - дерев'яний брус з цвяхами.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.115 (навмисне убивство) Кримінального кодексу України.

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