У Лук’янівському СІЗО знайдено мертвим ув’язненого



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Лук’янівське СІЗО

За результатами судмедекспертизи, причиною смерті стало пошкодження внутрішніх органів

2 вересня в Київському слідчому ізоляторі (Лук’янівському СІЗО) був знайдений мертвим заарештований, який перебував за ґратами за підозрою в зберіганні наркотичних засобів.

За даними джерела LB.ua у правоохоронних органах, 3 вересня була проведена судмедекспертиза, за результатами якої, смерть спричинена пошкодженням внутрішніх органів.

Ця подія розслідується за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Раніше повідомлялося, що у Лук'янівському СІЗО в Києві жорстоко вбили 34-річного ув’язненого.

Тіло ув’язненого знайшли в ліжку, залитому кров'ю, з проломленою головою в камері для психічно хворих. Поруч знаходилося ймовірне знаряддя злочину - дерев'яний брус з цвяхами.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.115 (навмисне убивство) Кримінального кодексу України.