З початку року киянам повернуто понад мільйон гривень за неякісні компослуги



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Виявлено порушення при наданні послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, а також при формуванні та застосуванні тарифу на утримання будинку та прибудинкової території

Сектором контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Києві з початку року до вересня було виявлено численні порушення законодавства при формуванні, встановленні та застосуванні державних регульованих цін в сфері надання житлово-комунальних послуг. Про це повідомляє прес-служба ГУ Держпродспоживслужби у Києві.

Станом на 31 серпня сектором:

розглянуто 475 звернень з питань нарахувань за теплову енергію, холодного водопостачання та водовідведення, тарифів на утримання будинків;

проведено 91 позапланову перевірку на підставі звернень фізичних осіб (споживачів) за погодженням Державної регуляторної служби України.

Порушення виявлені при наданні послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, а також при формуванні та застосуванні тарифу на утримання будинку та прибудинкової території.

З 1 січня 2018 року станом на 31 серпня проведено перерахунки на загальну суму 1,203 млн грн за послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, постачання холодної води та водовідведення, утримання будинку та прибудинкової території.

На керівників підприємств складено протоколи про адміністративне правопорушення відповідно до ч.1 ст.1652 Кодексу України про адміністративне правопорушення.