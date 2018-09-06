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    З початку року на Київщині народилося майже 5 тисяч дітей

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    Свідоцтва про народження&nbsp; дитини видають батькам безпосередньо у пологовому будинку - З початку року на Київщині народилося майже 5 тисяч дітей
    Свідоцтва про народження  дитини видають батькам безпосередньо у пологовому будинку

    Протягом серпня співробітники юстиції зареєстрували 660 новонароджених у медичних закладах Київської області

    З 1 січня 2018 року станом на 1 вересня у медичних закладах Київської області офіційно зареєстровано народження 4 912 дітей.

    Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Київській області.

    Саме таку кількість свідоцтв про народження батькам малюків видали працівники відділів державної реєстрації актів цивільного стану області. Зокрема, лише протягом серпня співробітники юстиції зареєстрували 660 новонароджених у медичних закладах регіону.

    Нагадуємо, на Київщині вже кілька місяців діє послуга видачі свідоцтва про народження батькам дитини безпосередньо у пологовому будинку. Крім того, сьогодні батьки новонароджених також мають змогу скористатися новітніми електронними сервісами, аби, наприклад, оформити грошову допомогу на малюка чи зареєструвати його місце проживання.

    Джерело: Моя Київщина

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