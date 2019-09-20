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    З початку року на Київщині зафіксовано майже три десятки випадків булінгу

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    Булером може стати дитина, яка бачить або відчуває насилля - З початку року на Київщині зафіксовано майже три десятки випадків булінгу
    Булером може стати дитина, яка бачить або відчуває насилля

    У Київській області зафіксували інциденти фізичного, сексуального й кібербулінгу

    За дев’ять місяців дії законопроєкту про боротьбу з булінгом у школах поліцейські Київської області зареєстрували 29 адміністративних протоколів. Із них 24 протоколи склали на дорослих осіб, у п’яти випадках — порушниками стали неповнолітні.

    Про це повідомила начальниця відділу ювенальної превенції Головного відділу Нацполіції в Київській області Олена Косенко, інформує «UA:Київ».

    Зазначається, що у Київській області зафіксували інциденти фізичного, сексуального й кібербулінгу.

    «Зазвичай до нас звертаються батьки потерпілих. Навіть однолітки, яким стає відомо, повідомляють про це поліцію. Педагоги також звертаються. Спільно з освітянами проводимо наради й тренінги. Був випадок, коли неповнолітні передавали записи один одному з оголеними статевими органами своїх однолітків. Насміхалися над цим, розповсюджували. Це виявляли, фіксували й вилучали (поліцейські — прим. ред.)», — розповіла Косенко.

    Психолог Марія Фабрічева зазначила, що булером може стати дитина, яка бачить або відчуває насилля. Вона йде з родини, у якій є ці дії, у своє соціальне середовище. І починає когось переслідувати, кривдити. Ініціаторами булінгу можуть стати діти, де в родині є вседозволеність.

    «Дитина не знає, що таке покарання і як відповідати за свої вчинки. Жертвами булінгу можуть бути діти, які не бачать зла. Батьки надто їх оберігають».

    Психолог зазначила, що якщо дитина є булером, то батькам варто самостійно виявити причину. Спершу запитати себе, чи не стали вони прикладом агресивної поведінки, відкритої або закритої.

    Раніше повідомлялося, що в Україні боротимуться з булінгом за допомогою кіно.

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