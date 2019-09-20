З початку року на Київщині зафіксовано майже три десятки випадків булінгу



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Булером може стати дитина, яка бачить або відчуває насилля

У Київській області зафіксували інциденти фізичного, сексуального й кібербулінгу

За дев’ять місяців дії законопроєкту про боротьбу з булінгом у школах поліцейські Київської області зареєстрували 29 адміністративних протоколів. Із них 24 протоколи склали на дорослих осіб, у п’яти випадках — порушниками стали неповнолітні.

Про це повідомила начальниця відділу ювенальної превенції Головного відділу Нацполіції в Київській області Олена Косенко, інформує «UA:Київ».

Зазначається, що у Київській області зафіксували інциденти фізичного, сексуального й кібербулінгу.

«Зазвичай до нас звертаються батьки потерпілих. Навіть однолітки, яким стає відомо, повідомляють про це поліцію. Педагоги також звертаються. Спільно з освітянами проводимо наради й тренінги. Був випадок, коли неповнолітні передавали записи один одному з оголеними статевими органами своїх однолітків. Насміхалися над цим, розповсюджували. Це виявляли, фіксували й вилучали (поліцейські — прим. ред.)», — розповіла Косенко.

Психолог Марія Фабрічева зазначила, що булером може стати дитина, яка бачить або відчуває насилля. Вона йде з родини, у якій є ці дії, у своє соціальне середовище. І починає когось переслідувати, кривдити. Ініціаторами булінгу можуть стати діти, де в родині є вседозволеність.

«Дитина не знає, що таке покарання і як відповідати за свої вчинки. Жертвами булінгу можуть бути діти, які не бачать зла. Батьки надто їх оберігають».

Психолог зазначила, що якщо дитина є булером, то батькам варто самостійно виявити причину. Спершу запитати себе, чи не стали вони прикладом агресивної поведінки, відкритої або закритої.

Раніше повідомлялося, що в Україні боротимуться з булінгом за допомогою кіно.