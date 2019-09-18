В Україні боротимуться з булінгом за допомогою кіно



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Реєстрація на Docu/тиждень проти булінгу триває до 27 вересня

Школярам пропонуватимуть дізнаватися про свої права за допомогою документальних стрічок

В Україні пропонують поговорити про булінг за допомогою документального кіно. У жовтні в межах Всеукраїнської кампанії проти кібербулінгу стартує пілотний проєкт Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA - Docu/тиждень проти булінгу.

«Ми хочемо, щоб кожна дитина незалежно від середовища, у якому вона перебуває, – цифровому чи в школі, почувалася захищеною», - кажуть творці проєкту.

Тож Docu/тиждень проти булінгу - це можливість поговорити зі школярами про складне за допомогою реальних історій з життя.

На підтримку кампанії проти кібербулінгу Docudays UA запустився сайт - bullyingstop.org.ua. На порталі вже відкрита реєстрація для шкіл на Docu/тиждень проти булінгу.

«Спеціально для освітніх закладів, разом з Міністерством освіти і науки, правозахисниками та психологами, ми розробили програму Docu/тиждень проти булінгу», - каже координаторка проєкту Олена Шульга. Школи, які долучаться до Docu/тижня, зможуть показати учням документальні стрічки «Булер» американського режисера Лі Гірша та «Джованні та балет на воді» голландської режисерки Астрід Буссінк. А вчителі отримають методичні рекомендації для проведення уроків та обговорень у класі.

Реєстрація на Docu/тиждень проти булінгу триває до 27 вересня. Участь у проєкті безкоштовна, але відбір шкіл-учасниць відбуватиметься на конкурсній основі.

Також на підтримку проєкту організатори відзняли ролик, у якому знявся Ігор Хворостяний - Амбасадор кампанії проти кібербулінгу, радник із питань мови проєкту «Навчаємось разом», автор он-лайн курсів «Лайфхаки з української мови та літератури». Шукайте усі подробиці на bullyingstop.org.ua.

Кампанія проти кібербулінгу Docudays UA стартувала у березні 2019 року. Її мета - зменшити прояви кібербулінгу через інформування суспільства та реалізацію освітніх програм, а також адвокатування зміни державної політики у сфері протидії кібербулінгу.