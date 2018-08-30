Невідомий «замінував» адмінбудівлю в центрі Києва



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Інформація про замінування будівлі на столичному Печерську не підтвердилася

У четвер, 30 серпня, на спецлінію 102 зателефонував невідомий та повідомив про закладену вибухівку в адміністративній будівлі на вулиці Івана Мазепи в Печерському районі Києва.

На місце події виїхали працівники вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, екіпажі патрульних поліцейських та медики, повідомляє прес-служба поліції.

У результаті ретельної перевірки усіх приміщень будівлі вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявили. На період перевірки евакуйовували близько 30 осіб.

Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання «псевдомінера».

Нагадаємо, 29 серпня в соцмережі з'явилася інформація, що на Хрещатику невідомі замінували припарковану машину. Проте, поліція не знайшла вибухонебезпечних предметів.