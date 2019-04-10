За крадіжку в магазині киянин проведе два роки у тюрмі



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Чоловік взяв товар з полиці та втік

Крадієм виявився киянин, раніше неодноразово судимий за майнові злочини

Подільський районний суд виніс киянину вирок за крадіжку з магазину на проспекті Правди.

Чоловік підійшов до вітрини магазину, взяв товар з полиці та втік. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Завдяки оперативному реагуванню поліцейських правопорушника швидко затримали, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Підозрюваним виявився киянин, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, та скерували матеріали провадження до суду.

Вироком Подільського районного суду міста Києва фігуранту призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

На підставі ст. 71 Кримінального кодексу України до призначеного покарання суд частково приєднав покарання, не відбуте за вироком Подільського районного суду міста Києва, та остаточно призначив до відбуття покарання у виді двох років та одного місяця позбавлення волі.