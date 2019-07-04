За місяць у Києві виявили 720 пішоходів-порушників



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Порушення ПДР пішоходами часто стають причиною дорожньо-транспортних пригод

За червень поточного року столичні патрульні притягнули до адміністративної відповідальності 720 пішоходів за перехід дороги в забороненому для цього місці або на заборонений сигнал світлофора.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Такі правопорушення часто стають причиною дорожньо-транспортних пригод, у більшості випадків з травмуванням самих же пішоходів.

Так, 1 липня, близько 10-ї години патрульні отримали виклик «ДТП з потерпілими». За інформацією заявника, на вулиці Щербаківській автомобіль допустив наїзд на пішохода. На місці події поліцейські виявили автомобіль Nissan, водій якого повідомив інспекторам, що він рухався на зелений сигнал світлофора з дозволеною швидкістю, але раптово на проїжджу частину вийшла жінка. Чоловік почав гальмувати, але не встиг повністю зупинити свій автомобіль, в результаті чого допустив наїзд на пішохода. Кермувальник та свідки також зазначили, що жінка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході на червоний сигнал світлофора.

Медики забрали потерпілу до лікарні, для ретельного огляду. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин ДТП.

Патрульна поліція закликає усіх учасників дорожнього руху дотримуватись ПДР та бути обережними, адже від цього залежить не тільки ваше життя та здоров’я, але й інших громадян.

Також в поліції нагадали про адміністративну відповідальність для пішоходів за порушення вимог правил дорожнього руху: