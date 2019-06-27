За пів року кількість власників картки киянина зросла на 50 тисяч



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Станом на 23 червня кількість держателів картки киянина становила 667 782

З початку 2019 року кількість держателів муніципальної картки киянина збільшилась на 47 962 особи, а кількість активних карток (тих, якими користуються регулярно) у цілому значно зросла. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Ми постійно працюємо над розширенням функціоналу картки киянина. Наприклад, нещодавно оновлено програму «Ліки за «Карткою киянина». Зміни, що були внесені до програми, розширили перелік найменувань лікарських засобів, які можна придбати в аптеках комунального підприємства «Фармація» зі значною знижкою. Також передбачено перелік ліків для дітей, які будуть відпускатись для вихованців дитячих будинків сімейного типу. Крім того, хочу зазначити, що кияни купують соціальний хліб у столичних кіосках «Київхлібу» за карткою киянина зі знижками», – зазначила Хонда.

За її словами, збільшення кількості користувачів картки означає, що вона є чудовим механізмом отримання соціальної допомоги і потребує подальшого розвитку.

Згідно зі статистичною інформацією «Ощадбанку», 1 січня цього року в Києві нараховувалось 619 820 держателів картки киянина, а станом на 23 червня їх вже 667 782. Найбільший приріст спостерігається у карток із пакетом «Соціальний». Це пов’язано з монетизацією субсидій та розширенням функціональності карток. Також збільшився відсоток активних карток від діючої емісії.

Як повідомлялося, з лютого цього року картка киянина стала муніципальною, а не соціальною, та отримала низку додаткових функцій.