Картку киянина доповнили новими функціями



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Картку киянина можуть отримати всі, хто офіційно працює в Києві

З 12 лютого «Ощадбанк» здійснює перевипуск «Картки киянина». Тепер вона стала муніципальною, а не соціальною, та отримала низку додаткових функцій. Про це в ефірі телеканалу «Київ» наголосив депутат Київради Вадим Сторожук.

«Сьогодні ще не всі кияни розуміють, як працює муніципальна картка, тому з острахом ставляться до такого нововведення. Але не варто. Картку лише удосконалили та доповнили додатковими функціями. Більше того, «Картку киянина» можуть отримати не лише жителі столиці, але й люди, які тут офіційно працевлаштовані, внутрішньо переміщені особи, учні, студенти коледжів та вищих навчальних закладів», - наголосив депутат.

За його словами, нова карта міститиме:

транспортний додаток (аналог «зеленої» картки метро),

платіжний додаток (можливість здійснювати безготівкові платежі та зняття готівки).

Крім того, муніципальна картка передбачає підключення й інших функцій. Приміром, комунальний додаток дозволяє отримати дані про пільги і субсидії при оплаті послуг ЖКГ; торговельний – надає та облікує знижки в роздрібних торгово-сервісних підприємствах, аптеках, медустановах, закладах культури тощо; за медичним – спектр медичних послуг, у тому числі і медичного страхування.

Для отримання нової муніципальної картки громадяни мають подати до банку-учасника проекту «Муніципальна картка «Картка киянина» відповідну заяву та документи.

Нагадаємо, 20 грудня 2018 року депутати Київради прийняли рішення «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина».

Відтак, на зміну звичній соціальній карті прийде «Муніципальна картка «Картка киянина». Нововведення пов’язані з тим, що термін дії договорів з компанією, яка забезпечує роботу нинішньої системи закінчується 31 грудня 2018 року. Обслуговуванням нової карти буде займатися місто та КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ).

Джерело: Вечірній Київ