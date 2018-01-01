За повернення собаки, який пропав у Києві, обіцяють 50 тисяч гривень

Вівчарку поцупили поки господарів не було вдома

В новорічну ніч із подвір’я киянина Михайла Бойка поцупили його улюбленого собаку. Незнайомці вимкнули світло та силоміць витягли німецьку вівчарку на ймення Бантик. При цьому нічого іншого не украли. Навіщо зловмисникам знадобився пес – хазяїн не розуміє і обіцяє 50 тисяч тому, хто поверне йому вірного товариша. Все почалося у



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Викрадена вівчарка

Вівчарку поцупили поки господарів не було вдома

В новорічну ніч із подвір’я киянина Михайла Бойка поцупили його улюбленого собаку. Незнайомці вимкнули світло та силоміць витягли німецьку вівчарку на ймення Бантик. При цьому нічого іншого не украли. Навіщо зловмисникам знадобився пес – хазяїн не розуміє і обіцяє 50 тисяч тому, хто поверне йому вірного товариша.

Все почалося у передень нового року. 31 грудня Михайло на кілька годин поїхав до рідних.

Собака лишився на прив’язі у дворі, адже 6-місячне щеня любило побешкетувати. Бантик перевертав догори дриґом усе подвір’я, рив ями, тому хоч як Михайло любив пса, саджав його на ланцюг. От тільки коли повернувся, собаки на подвір’ї не було.

У дворі Михайла вимкнули світло і прожектори, що його освітлювали будинок, згасли. На вікнах будинку не було ґрат. Злочинці спокійно могли влізти усередину і вкрасти те, що хотіли. Втім – нічого з речей не зникло. Тільки улюблений пес.

«Прийшли, зняли з ланцюга Бантика. Були сліди боротьби. Він кігтями чіплявся», - розповідає господар.

Проти улюбленця, каже Михайло, був його характер. Собака був надто товариський і добрий.

Ані Михайло, ані його родина й досі не вірять, що пса вкрали. За два дні Михайло обійшов усіх сусідів, звернувся до поліції, написав пости у сомережах, які поширили десятки тисяч людей. Тому, хто знайде пса, пообіцяв 50 тисяч гривень. Це у кілька разів більше, ніж колись заплатив за пса. Втім і до цієї суми чоловік ставиться філософськи. Бо, каже, дружба неоціненна.

«Це всі кошти, які в мене є зараз на руках і мені не шкода їх віддати», - каже господар Бантика.

Дзвінки не вщухають увесь час. Одні - знайдені небайдужими вівчарки виявлялись зовсім не Бантиками. Решта - дзвінки від шахраїв.

За три дні пошуків вийти на слід пса чоловік досі не зміг. Втім попри це вірить, що у рік собаки станеться чудо. І друг та символ 2018 року повернеться додому.