За проекти Громадського бюджету вже проголосували 60 тис. киян: за що віддають найбільше голосів



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У КМДА закликають киян голосувати за проекти Громадського бюджету

До завершення голосування за проекти Громадського бюджету-3 залишилося 10 днів. Наразі 60 тис. киян віддали понад 170 тис. голосів за проекти. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Найбільше голосів, близько 40%, кияни віддали за проекти у галузі «Освіта». Далі за популярністю йдуть «Спорт», «Комунальне господарство, енергозбереження», «Публічний простір», «Культура, туризм». Такий зріз показує, що пріоритети киян та влади збігаються, і ми обрали правильний вектор у розвитку міста», – зазначив Поворозник.

Він наголосив, що Громадський бюджет – це інструмент активних громадян для зміни Києва на краще. Голосування за проекти відбувається виключно в електронний спосіб, що дозволяє гарантувати повну впевненість у чесності результатів.

«Проекти, за які кияни віддадуть найбільше голосів, будуть реалізовані містом під контролем команд та громадськості. Закликаю долучатися до команд, об’єднуватися у спільноти та голосувати за цікаві ідеї!» – закликав киян Поворозник.

Нагадаємо, за результатами експертизи та публічних обговорень до голосування допущено 940 проектів Громадського бюджету-3 на суму понад 510 млн грн, над якими працювали 389 команд.

24 серпня у столиці стартувало електронне голосування за проекти Громадського бюджету-3. Для того, щоб проголосувати потрібно зайти на сайт https://gb.kyivcity.gov.ua, натиснути «Переглянути проекти» та обрати за допомогою фільтрів «Категорія» і «Район» або за номером чи назвою в полі пошуку 5 проектів, за які ви вболіваєте. Оскільки голосування електронне, необхідно авторизуватися через Bank ID «ПриватБанку», Національного банку України (НБУ) та Електронний цифровий підпис (ЕЦП) у вікні сервісу КИЇВ ІD. Після підтвердження особи банком, система поверне на сторінку проекту, і кнопка «Проголосувати» стане активною. Власники картки киянина авторизуються через «Ощадбанк».