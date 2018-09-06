За проекти Громадського бюджету вже проголосували 60 тис. киян: за що віддають найбільше голосів
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Розсилка
У КМДА закликають киян голосувати за проекти Громадського бюджету
До завершення голосування за проекти Громадського бюджету-3 залишилося 10 днів. Наразі 60 тис. киян віддали понад 170 тис. голосів за проекти. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
«Найбільше голосів, близько 40%, кияни віддали за проекти у галузі «Освіта». Далі за популярністю йдуть «Спорт», «Комунальне господарство, енергозбереження», «Публічний простір», «Культура, туризм». Такий зріз показує, що пріоритети киян та влади збігаються, і ми обрали правильний вектор у розвитку міста», – зазначив Поворозник.
Він наголосив, що Громадський бюджет – це інструмент активних громадян для зміни Києва на краще. Голосування за проекти відбувається виключно в електронний спосіб, що дозволяє гарантувати повну впевненість у чесності результатів.
«Проекти, за які кияни віддадуть найбільше голосів, будуть реалізовані містом під контролем команд та громадськості. Закликаю долучатися до команд, об’єднуватися у спільноти та голосувати за цікаві ідеї!» – закликав киян Поворозник.
Нагадаємо, за результатами експертизи та публічних обговорень до голосування допущено 940 проектів Громадського бюджету-3 на суму понад 510 млн грн, над якими працювали 389 команд.